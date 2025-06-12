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Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali Heyecanı Başladı

4. Kaş Uluslararası Film Festivali, 'Kaş Bir Rüya' temasıyla Antalya'da başladı ve 15 Haziran'a kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 09:49
Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali Heyecanı Başladı

Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali Heyecanı Başladı

Antalya'da düzenlenen 4. Kaş Uluslararası Film Festivali, muhteşem bir açılışla başladı. Bu yıl 'Kaş Bir Rüya' temasıyla gerçekleştirilen festival, Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda yapılan törenle kapılarını araladı.

Festival Açılışında Dikkat Çeken İsimler

Törene Vali Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Belediye Başkanı Erol Demirhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol, Festival Direktörü Seren Topaloğlu ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaş katıldı.

Atatürk’ün Vasiyeti ve Kültürel Miras

Açılışta konuşan Vali Şahin, Antalya’nın yıl boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığını belirtti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya ziyaretini hatırlatarak, Aspendos Antik Kenti'ni de gezdiğini dile getirdi. Şahin, "Atatürk, bu alanların korunmasını ve kültürel etkinliklerle yaşatılmasını istemiştir. Bugün Kaş'taki bu antik tiyatroda, onun vasiyetini yerine getiriyoruz. Uluslararası Kaş Film Festivali'nin dördüncüsünün düzenlenmesi, festivalin kurumsallaşması açısından önemli bir başarıdır," dedi.

Sürdürülebilir Festivallerin Rolü

Şahin, tabandan gelen festivallerin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kısa Film Yarışması ve Diğer Etkinlikler

Konuşmaların ardından, Vali Şahin ve katılımcılar, festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye giren "The Light (Işık)" adlı filmi izledi. 4. Kaş Uluslararası Film Festivali, 15 Haziran'a kadar devam edecek. Bu kapsamda 11 kısa film gösterilecek ve yarışma dışı özel seçkiler, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Kaş ilçesinde "Kaş Bir Rüya"...

Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Kaş ilçesinde "Kaş Bir Rüya" temasıyla düzenlenen festival, Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Kaş ilçesinde "Kaş Bir Rüya"...

Antalya'da 4. Kaş Uluslararası Film Festivali'nin açılışı yapıldı. Kaş ilçesinde "Kaş Bir Rüya" temasıyla düzenlenen festival, Antiphellos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

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