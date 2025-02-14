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Antalya'da Aşk Dolu 'Sevgililer Günü' Konseri Düzenlendi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Sevgililer Günü Konseri' ile sanatseverleri unutulmaz bir müzikal yolculuğa davet etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:29
Antalya'da Aşk Dolu 'Sevgililer Günü' Konseri Düzenlendi

Antalya'da Aşk Dolu 'Sevgililer Günü' Konseri Düzenlendi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Sevgililer Günü Konseri ile sanatseverleri müziğin büyülü dünyasına taşıdı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte, konuklar aşkı ve sanatı bir arada yaşadı.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, konsere piyanist Yücel Yalçın eşlik etti. Sanatçı kadrosunda ise, sopranolar Burcu B. Kuru ve E. Esra Serbest, mezzo soprano Pınar Tekol, tenor İ. Enis Ok ve bas Yalçın Ünsal yer aldı.

Klasik ve çağdaş eserlerin yer aldığı seçkin repertuvar, dinleyicilere aşk ve sanatın en özel anlarını yaşattı. Her bir parça, izleyicilerin kalplerinde unutulmaz izler bırakmayı başardı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri "Sevgililer Günü Konseri" ile müzikal...

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri "Sevgililer Günü Konseri" ile müzikal yolculuğa çıkardı. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, sanatseverler aşkın en güzel haliyle anlatıldığı parçaları, sanatçıların yorumuyla dinleme fırsatı buldu.

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