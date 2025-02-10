Antalya'da 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' Filminin Galası Gerçekleşti

Antalya'da 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' Galası

Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini üstlendiği ve merakla beklenen 'Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi' filminin galası, Antalya'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Çarpıcı Kırmızı Halı

Film galası öncesinde, senarist ve yönetmen Uğur Bayraktar ile filmin oyuncuları, dikkat çekici bir kırmızı halı geçidi ile izleyicilerin karşısına çıktı. Gecenin starları, basın mensuplarının ve hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Önemli İsimlerden Destek

Gala, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve birçok sinemaseverin katılımıyla zenginleşti. Vali Şahin, film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada, 'sinemanın toplumların inşası için önemli bir argüman olduğunu' vurguladı. Şahin, etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu mutluluğu belirterek, 'Beyaz perdenin canlanması bize mutluluk veriyor. Bu salonlar dolduğu müddetçe Türk sineması devam edecektir.' dedi.

Sanata Destek Mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise sanata ve sanatçıya her daim destek verdiklerinin altını çizdi. 'Bu galanın Antalya'da yapılmasından dolayı mutluyuz. Antalya'yı kültür sanat şehri yapma hedefimizle sanatın ve sanatçının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Yapımcıdan Gala Mesajı

Filmin yapımcısı Barış Özdemir, 'sinema tarihinin en büyük galalarından birini yapmanın gururunu' yaşadıklarını belirterek izleyicilere teşekkür etti.