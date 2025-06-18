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Antalya'da 'Topraktan Hikayeler' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Antalya'da 'Topraktan Hikayeler' sergisi, 114 farklı seramik eser ile sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 17:42
Antalya'da 'Topraktan Hikayeler' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Antalya'da 'Topraktan Hikayeler' Sergisi Açıldı

Antalya'da, toprağın sanata dönüştüğü 114 eserin yer aldığı 'Topraktan Hikayeler' isimli seramik sergisi, sanatseverlerle buluştu. Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen bu etkileyici sergi, Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açıldı.

Küratör Candan Çelikpençe Gündüz

Küratörlüğünü Candan Çelikpençe Gündüz'ün üstlendiği seramik sergisinde, elle şekillendirme, sgraffito gibi farklı seramik tekniklerinin yanı sıra metal çivi ve makrome gibi materyallerle yapılan özgün birleşimler yer alıyor. Toplamda 114 eser, sanatseverlerin beğenisine sunulmuş durumda.

Kepez Belediye Başkan Vekili Adnan Kabaağaç'ın Açıklamaları

Kepez Belediye Başkan Vekili Adnan Kabaağaç, serginin açılışındaki konuşmasında, sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüne inanan bir anlayışla, toprağa emek veren tüm sanatçılara teşekkür etti. Kabaağaç, serginin emeğin ve estetiğin buluştuğu çok özel bir eserler bütünü olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Yıl Boyunca Ürettiği Çalışmalar

Küratör Candan Çelikpençe Gündüz, serginin, Candan Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluştuğunu ifade etti. Sanatseverler, bu eşsiz eserleri 30 Haziran'a kadar ziyaret edebilirler.

Antalya'da toprağın sanata dönüştüğü 114 eserin yer aldığı "Topraktan Hikayeler" isimli seramik...

Antalya'da toprağın sanata dönüştüğü 114 eserin yer aldığı "Topraktan Hikayeler" isimli seramik sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Küratör Candan Çelikpençe Gündüz, serginin, Candan Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluştuğunu ifade etti.

Antalya'da toprağın sanata dönüştüğü 114 eserin yer aldığı "Topraktan Hikayeler" isimli seramik...

Antalya'da toprağın sanata dönüştüğü 114 eserin yer aldığı "Topraktan Hikayeler" isimli seramik sergisi sanatseverlerle buluşturuldu. Küratör Candan Çelikpençe Gündüz, serginin, Candan Sanat Atölyesi öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan oluştuğunu ifade etti.

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