Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Paquita' ve 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' ile Büyüledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Yepyeni Sezonun İlk Prömiyerini Gerçekleştirdi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde başarılı bir şekilde 'Paquita' ve 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' temsillerini sanatseverlerle buluşturdu. Etkinlik, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

‘Paquita’ Balesi ile Klasik Rüzgarlar Esiyor

Temsilin ilk perdesinde, klasik bale repertuarının başyapıtlarından biri olan 'Paquita' eseri seyircilerle buluştu. Özellikle 'Paquita Grand Pas Classique' finali, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Balede 'Paquita' karakterini Iaroslava Volkova, 'Lucien d'Hervilly' karakterini ise Kanat Nadyrbek Uulu canlandırdı. Ludwig Minkus'un eserine Marius Petipa'nın klasik koreografisiyle yeni bir soluk getiren Ayşe Fidanlık, eseri sahneye uyarladı.

Modern Tinterpretasyon: ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’

Temsilin ikinci bölümünde, Felix Mendelssohn'un eşsiz müziklerinin modern bir yorumu olan 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' sahnelendi. Koreografisini Deniz Özaydın’ın üstlendiği bu eserde, sanatsal zenginlik ve yaratıcılık bir araya getirildi. Eserde rol alan sanatçılar arasında Sevgim Aksoy, Derya Akyurt, ve Zeynep Turan gibi isimler ön plana çıktı.

Orkestradan Işık Tasarımına Uzanan Başarı Öyküsü

Gece boyunca Antalya DOB Orkestrası’nı şef Pavel Petrenko yönetti. Başkemancı olarak ise Ece Özbek sahnede yer aldı. Kostümleri Gazal Erten, dekoru Talat Ayhan ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi. Bu görkemli gece, Antalya DOB korosunun yine şef Mahir Seyrek yönetiminde sunduğu performansla taçlandı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezonunun ilk bale prömiyerinde "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" temsillerini sanatseverlerin beğenisine sundu.