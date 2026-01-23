Antalya Kumluca'da Sağanak: Tarım Arazileri Sular Altında, Sürücü Botla Kurtarıldı

Antalya Kumluca'da sağanak yağış seraları ve portakal bahçelerini su altında bıraktı; AFAD, araçta mahsur kalan sürücüyü botla kurtardı; Kemer'de 12 kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 01:19
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 01:27
Antalya Kumluca'da Sağanak: Tarım Arazileri Sular Altında, Sürücü Botla Kurtarıldı

Antalya Kumluca'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojinin sarı kod uyarısı verdiği iller arasında yer alan Antalya'nın Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, saat 16.00 sıralarında etkisini artırdı. Yağış, ilçe genelinde ciddi su baskınlarına yol açtı.

Etki ve zarar

Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Çok sayıda sera ve portakal bahçesi su altında kaldı. Seralarda çalışan tarım işçilerinin evleri de suyla doldu. Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, beraberlerindeki ekiplerle sahada incelemelerde bulundu.

Kurtarma operasyonları

Yoğun su birikintileri bazı araçları mahsur bıraktı. AFAD ekipleri, araçta mahsur kalan Halit Özdamar adlı sürücüyü botla kurtardı. Özdamar, "İki kişiydik, yolda mahsur kaldık. Aracı kenara çekmek zorunda kaldım. AFAD geldi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

Kemer'de tahliyeler

Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde ise 2 yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı erkek olmak üzere toplam 12 vatandaş evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, jandarma desteği ile bulundukları yerden alınarak güvenli alana çıkarıldı.

