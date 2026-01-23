Hatay'da Kar Yağışı Gülderen'de Sevinç: Sokaklar Doldu, Araçlar Zorlandı

Hatay’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla çevre beyaza büründü; Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi başta olmak üzere birçok noktada vatandaşlar sokaklara çıktı.

Karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçların zor anları kameraya yansıdı. Meteorolojinin kar yağışı ve fırtına uyarısı yapılan bölgelerde, karın Cuma günü boyunca etkili olması bekleniyor.

Çocuklar ve Aileler Sokağa Aktı

Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve karın tadını çıkardı. Kayganlaşan yollarda araçların yaşadığı güçlükler ise görüntülere yansıdı.

Vatandaşların Görüşleri

"En son yılbaşı gecesinde kar yağmıştı, güzel vakit geçirdik ve kar yağışı bizi mutlu ediyor"

Osman Başıbüyük:

"Kar yağışlarını seviyoruz. Kar yağışlarında ailemizle ve arkadaşlarımızla eğlenceli vakitler geçiriyoruz. En son yılbaşı gecesinde kar yağmıştı ve güzel vakit geçirdik. Kar yağışı bizi mutlu ediyor. Geçen yıl kuraklık vardı ama kar yağışların ardından barajlarımız iyi bir seviyede olur"

"Hatay’a ikinci defadır kar yağıyor ve mutluyuz"

Meltem Abacıoğlu:

"Burada ev çıktı diye çok şükrediyoruz ve mutluyuz. Herkes burada olmak için can atıyor. Kar çok güzel yağıyor. Hatay’a ikinci defadır kar yağıyor ve mutluyuz. Hava çok soğuk ama evlerimizin içi sımsıcak. Bu yüzden dışarı çıkıp karın tadını çıkarıyoruz. Karlı havalarda yollarda araçlar kayarak ilerliyor"

