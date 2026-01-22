Adıyaman'da Yoğun Kar Nedeniyle Bazı Kurumlarda 1 Gün Ara

Adıyaman'da yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Ocak 2026 Cuma günü bazı kurs, kreş ve bakım merkezlerinde 1 gün ara verildi; belirli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 21:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 21:51
Valilikten yapılan açıklama

Adıyaman'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde bazı kurumlarda çalışmalara 1 gün süreyle ara verildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle Halk Eğitim Merkezine bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile kreşler ve gündüz bakımevlerinde 23 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle çalışmalara ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul gaziler, engelli personel, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

