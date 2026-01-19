Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği'nden Kapsamlı Denetim

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından umuma açık işyerlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Ayrıntıları

Gerçekleştirilen denetimlerde kahvehaneler, kafeler ve çeşitli umumi işyerleri titizlikle kontrol edildi. İşyeri sahipleri ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak hem mevzuat hem de güvenlik uygulamaları gözden geçirildi. Denetimler sırasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve vatandaşların soruları tek tek yanıtlandı.

Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyet ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan yöntemlere dikkat çekildi; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız süreceğini vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelede toplumun desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

EMNİYETTEN VATANDAŞA HEM KONTROL HEM UYARI