Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı

Bilecik Pazaryeri İlçe Emniyet ekipleri, kahvehane ve kafelerde denetim yaptı; dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşlar bilgilendirildi, broşür dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:57
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği'nden Kapsamlı Denetim

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler tarafından umuma açık işyerlerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim Ayrıntıları

Gerçekleştirilen denetimlerde kahvehaneler, kafeler ve çeşitli umumi işyerleri titizlikle kontrol edildi. İşyeri sahipleri ve vatandaşlarla birebir görüşmeler yapılarak hem mevzuat hem de güvenlik uygulamaları gözden geçirildi. Denetimler sırasında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve vatandaşların soruları tek tek yanıtlandı.

Dolandırıcılık Uyarısı

Emniyet ekipleri, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi. Özellikle telefon ve internet üzerinden yapılan yöntemlere dikkat çekildi; kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslara itibar edilmemesi ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden emniyet birimlerine bildirilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, denetimlerin vatandaşın huzur ve güvenliği için aralıksız süreceğini vurgulayarak, suç ve suçlularla mücadelede toplumun desteğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

EMNİYETTEN VATANDAŞA HEM KONTROL HEM UYARI

EMNİYETTEN VATANDAŞA HEM KONTROL HEM UYARI

EMNİYETTEN VATANDAŞA HEM KONTROL HEM UYARI

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 22 Yeni Yol Süpürme Aracı — Filoda 50'ye Ulaştı
2
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
3
Suşehri'de 'Kardan Döner' İkramı — Döner Ustası Muhammet Güner
4
Kars’ta 208 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı
5
Eskişehir Belpınar'da Sit Alanı Mezarlık Sorunu
6
Pazaryeri Emniyeti'nden Kapsamlı Denetim ve Dolandırıcılık Uyarısı
7
Zara'da Zimem Geleneği: Veresiye Defteri Yakılarak Kapatıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları