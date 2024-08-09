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Ara Güler'in Fotoğrafları Katar'daki Sanatseverlerle Buluştu

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler'in eserleri, Katar'da sanatseverlerle buluşarak kültürel bir şölen sundu.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:58
Ara Güler'in Fotoğrafları Katar'daki Sanatseverlerle Buluştu

Seri Açılışı Doha'da Gerçekleşti

Dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler’in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Qatar'ın başkenti Doha'da bulunan İslam Eserleri Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Bu özel serginin açılışı, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Mohammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükelçi Göksu'nun Mesajı

Büyükelçi Göksu, açılışta şunları dile getirdi: "Ara Güler, uluslararası alanda bir marka haline gelmiş müstesna bir sanatçıdır. Onun çektiği fotoğraflar, müzelerin ve koleksiyonların vazgeçilmezi olmuştur."

Şeyha Meryem Al Sani'nin Vurgusu

Şeyha Meryem Al Sani, serginin Katar’da yer almasının tarihi bir işbirliğinin sonucunda olduğunu belirterek, “Bu sergi, Ara Güler Müzesi, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Katar Müzeleri arasındaki güçlü bir ortaklıkla gerçekleşti.” dedi.

Doğuş Grubu'ndan Çağla Saraç

Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ise serginin, Güler'in mirasını gelecek nesillere aktarma çabası olduğunu ifade etti.

Serginin Kapsamı

Bu etkileyici sergi, Ara Güler'in İstanbul temalı fotoğraflarıyla birlikte 155 eser sunarak izleyicilere tarihi ve kültürel bir deneyim sunuyor. Sergi, 4 bölümden oluşmaktadır:

  • İstanbul Fotoğrafları: Ziyaretçileri Türkiye’nin kültürel ve tarihi mirası ile buluşturuyor.
  • Zamansız Kumaş: Güler'in en ikonik İstanbul fotoğraflarını gözler önüne seriyor.
  • Geçmişten Yankılar: Ara Güler'in tarihi belgelerle zenginleştirilmiş fotoğraflarını kapsıyor.
  • İyi Dostlukta: Dönemin önemli isimlerinin portrelerine yer veriyor.

Belgesel ve Ziyaret Bilgisi

Ek olarak, Ara Güler'in yönettiği “Kahramanın Sonu” belgeseli de sergide izleyicilere sunuluyor. "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, 9 Kasım'a kadar Doha İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Ara Güler'in Mirası

İstanbul doğumlu Ara Güler, 70 yılı aşan kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası alanda tanınan bir foto muhabiri olmuş, 2011 yılında Kültür Sanat Büyük Ödülü ile onurlandırılmıştır. Usta sanatçı, 2018 yılında hayata veda etmiştir.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde:...

Dünyaca ünlü usta foto muhabiri Ara Güler'in eserlerinin yer aldığı "Ara Güler’in İzinde: Fotoğrafçının Mirasına Bir Bakış" sergisi, Katar'ın başkenti Doha'daki İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Şeyha Meryem Al Sani ve Ara Güler Müzesi'nin üstlendiği sergisinin açılışı, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu (sol 3), Katar Müzeleri Genel Müdür Vekili Muhammed Saad El Rumeyhi, Şeyha Meryem Al Sani, Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

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