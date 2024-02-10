Arabasıyla bunu yapanın 1 yıllık maaşı çöpe gidecek!

ARAÇ SAHİPLERİ YANDI.. CEZA FİYATLARI ARTTI

Bunu yapanlar yandı… tam tamına 9 asgari ücret ceza ödeyecek!





Araç sahipleri bu uyarıyı dikkate almalılar. Bunu yapanın cebinden paralar uçup gidecek..

2024 yılı trafik cezaları fiyatları zamlandı. İşte buna göre yeni yapılan zam ile birlikte ceza ücretlerinin ne kadar olduğu belirlendi. Sürücülerin dikkatle dinlemesi gereken cezalar ile ilgili detaylar açıklandı. Buna göre işte yeni cezalar ve ücretleri….

Sürücüler ilk defa alkollü araç kullanırken yakalandıklarında 6.439 TL,

ikinci kez yakalandıklarında 8.075 TL,

üçüncü defa yakalandıklarında ise 12.977 TL ceza ödeyecekler. Ancak zamlı cezalar bununla da sınırlı değil. Araçta uyarıcı madde tespit edilmesi durumunda ise 18.452 TL ceza ödemek durumunda kalacak.

Araçta plaka takılı olmayan sürücüye 10.917 TL ceza, ehliyetsiz araç kullananlara 12.977 TL para cezası verilecek.

BU CEZA TAM 9 ASGARİ ÜCRETE BEDEL

2024 yılında belirlenen trafik cezalarında ise rekor ceza hız sınırı ihlaline verilecek. Hız sınırı ihlalinde bulunan sürücüler 9 asgari ücreti ödemek durumunda kalacak. Yüzde 10 – 30 arasında hız sınırını aşan sürücüler 1.506 TL Yüzde 30 ila 50 arasında hız sınırını aşanlara 3.135 TL, yüzde 50 oranında hızın aşılması halinde 6.439 TL hız cezası kesilecek.

Ancak 2024 yılının ilk kesilen hız cezası vatandaşları şoke ett,. Sürücünün 96 km tespit edilen hızına EDS üstünden kesilen ceza miktarı tam 150 bin 600 TL şeklinde uygulandı.