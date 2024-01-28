Aracı muayeneden geçenler geri çağırılacak! Nedenini duyan şaşkına dönüyor

Araç sahipleri şokta! Birçok araç geri çağrılmaya başlandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİNLERCE ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen egzoz gaz emisyon ölçümleri hava kirliliğinin engellenmesi için önemli bir yer tutuyor. Geçtiğimiz sene 11 milyon 23 bin 923 tane araçtan 282 bin 229 tane araç tekrar muayene işlemlerinin yapılması için çağrıldı. Araç muayeneleri öncesinde gaz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ise zorunlu ve eğer ölçüm bulunmazsa araç ağır hasarlı olarak sayılıyor.





Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Takip Sistemi kapsamında 2023 senesinde 11 milyon 23 bin 923 aracın ölçümleri yapıldı ve 10 milyon 736 bin 648 testten başarıyla geçti. Muayeneyi geçemeyen 287 bin 275 aracın 282 bin 229 tanesi muayene tekrarına çağrıldı. Başarısız sonuçlanan 5 bin 46 aracın gerekli tamir ve bakım yaptırması için tanınan süreç devam ediyor. Bu sene 256 TL olan egzoz emisyon ölçümlerinin sonuçları e-Rapor olarak cep telefonlarına kısa mesajla gönderiliyor ve e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.