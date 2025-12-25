Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma

Ardahan'da sabah başlayan kar ve tipi, 2470 rakımlı Sahara ile 2550 rakımlı Ilgar Geçitleri'nde buzlanma nedeniyle ulaşımı aksattı; Karayolları küreme ve tuzlama yaptı.