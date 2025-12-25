DOLAR
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma

Ardahan'da sabah başlayan kar ve tipi, 2470 rakımlı Sahara ile 2550 rakımlı Ilgar Geçitleri'nde buzlanma nedeniyle ulaşımı aksattı; Karayolları küreme ve tuzlama yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:07
Sabah saatlerinde etkili olan kar yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırdı

Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte etkili oldu ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Ardahan-Şavşat Karayolu üzerinde bulunan 2470 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan'ın Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde kar yağışı ve oluşan buzlanma nedeniyle trafik akışında sıkıntılar yaşandı.

Yüksek kesimlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler için güzergâhlar zaman zaman tehlikeli hale gelirken, Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açık kalması için yoğun küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülere tedbirli olmaları ve gerekli hâllerde zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

