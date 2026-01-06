Ardahan'da Sibirya Soğukları: Ağaçlar Kırağıyla Beyaza Bürüdü

Ardahan'da etkili Sibirya soğuklarıyla Göle'de gece sıcaklığı sıfırın altında 27,4 derece, Ardahan'da eksi 19,3 derece ölçüldü; göller, dereler ve ağaçlar buzla kaplandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:26
Ardahan'da Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor

Kırağı, buzlanma ve buz tutan su yüzeyleri

Ardahan'da etkisini sürdüren Sibirya soğukları nedeniyle bölge genelinde yaşam olumsuz etkilendi. Göller ve dereler buz tutarken; bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, cadde ve sokaklarda yoğun buzlanma yaşandı.

Özellikle gece saatlerinde hissedilen dondurucu soğuklar, yer yer günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Görüntülerde ağaçların beyaz bir örtüyle kaplandığı gözlendi.

Göle ilçesinde gece etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı, ağaçları beyaza bürüdü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27,4 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da ise eksi 19,3 derece olarak kaydedildi.

Yetkililer ve vatandaşlar, buzlanmaya bağlı olası ulaşım aksaklıkları ve kazalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları