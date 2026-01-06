Ardahan'da Sibirya Soğukları: Ağaçlar Kırağıyla Beyaza Bürüdü

Ardahan'da Sibirya soğukları hayatı olumsuz etkiliyor

Kırağı, buzlanma ve buz tutan su yüzeyleri

Ardahan'da etkisini sürdüren Sibirya soğukları nedeniyle bölge genelinde yaşam olumsuz etkilendi. Göller ve dereler buz tutarken; bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı, cadde ve sokaklarda yoğun buzlanma yaşandı.

Özellikle gece saatlerinde hissedilen dondurucu soğuklar, yer yer günlük yaşamı durma noktasına getirdi. Görüntülerde ağaçların beyaz bir örtüyle kaplandığı gözlendi.

Göle ilçesinde gece etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı, ağaçları beyaza bürüdü. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27,4 derece ile Göle ilçesinde ölçülürken, Ardahan’da ise eksi 19,3 derece olarak kaydedildi.

Yetkililer ve vatandaşlar, buzlanmaya bağlı olası ulaşım aksaklıkları ve kazalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİLİ OLDUĞU ARDAHAN'DA AĞAÇLAR KIRAĞI TUTTU.