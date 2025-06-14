Ardahan Kalesi Turizm Projesiyle Tazeleniyor

Ardahan Kalesi'nin Turizm Potansiyeli Artıyor

Ardahan Kalesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından onaylanan yeni bir destinasyon projesiyle turizme kazandırılıyor.

Projenin Detayları

Valilikten yapılan açıklamalarda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle hazırlanan "Ardahan Kalesi'nin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi"nin uygulanmaya değer görüldüğü belirtildi. Proje, DAP İdaresi tarafından 2025 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında destekleniyor ve toplamda 4 milyon lira bütçeye sahip.

Projenin Amacı

Projenin bütçesinin %75’i DAP İdaresi, %25’i ise İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak. İhalesi tamamlanmış olan ve 16 Haziran’da sözleşmesi imzalanacak projenin hedefleri arasında, kalenin günümüz teknolojisi ile aydınlatılması ve tarihi dokusuna zarar vermeksizin bir turist karşılama merkezine dönüştürülmesi yer alıyor.

Turizmde Farkındalık Yaratma Hedefi

Ayrıca, Ardahan'daki tarihi ve kültürel alanların tanıtımının yapılması ve bu alanların elektronik ortamda bilgilendirilmesi hedefleniyor. Böylece, Ardahan Kalesi'nin turizmde daha fazla farkındalık yaratması amaçlanıyor.

Ardahan Kalesi'nin turizmde farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan destinasyon projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca onaylandı.

Ardahan Kalesi'nin turizmde farkındalık oluşturması amacıyla hazırlanan destinasyon projesi, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca onaylandı.