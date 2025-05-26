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Ardahan Üniversitesinde Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası'nda Ardahan Üniversitesi'nde yöresel kahvaltılıklar tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:24
Ardahan Üniversitesinde Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Ardahan Üniversitesi'nde Yöresel Lezzetlerin Tanıtımı

Ardahan'da, kentin zengin mutfağını tanıtmak amacıyla düzenlenen kahvaltı programında yerel lezzetler öne çıktı. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla organize edilen etkinlik, Ardahan Üniversitesi'nin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Aşçılık Kulübü tarafından Yenisey Konukevi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Etkinliğe katılan esnaf ve STK temsilcileri, yöreye özgü peynirler, bal, kavilca ekmeği ve çörek çeşitleri gibi kahvaltılık lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Rektör Emiroğlu'ndan Vurgu

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Dünyanın en zengin mutfağına sahip coğrafyada yaşıyoruz," diyerek, kentin eşsiz yöresel lezzetlerini anlattı. Emiroğlu, programa katkı sunan aşçılık bölümü öğrencilerine hediyeler vererek teşvik etti.

Ardahan Üniversitesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, kentin...

Ardahan Üniversitesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı. Kentteki esnaf ve STK temsilcilerinin davet edildiği etkinlikte, yöreye özgü peynirler, bal, kavılca ekmeği ve çörek çeşitleri gibi kahvaltılık ürünler ikram edildi.

Ardahan Üniversitesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, kentin...

Ardahan Üniversitesinde, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında, kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı. Kentteki esnaf ve STK temsilcilerinin davet edildiği etkinlikte, yöreye özgü peynirler, bal, kavılca ekmeği ve çörek çeşitleri gibi kahvaltılık ürünler ikram edildi.

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