ASAT'tan 80 Milyon TL'lik Kanalizasyon Temizliği ve Kapak Düzenlemesi

ASAT, Antalya'da 80 milyon TL yatırımla 502 km kanalizasyon hattı temizliği ve 5 bin kapağın kot düzenlemesini yürütüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:29
Altyapıda verimlilik ve çevre sağlığı için kapsamlı çalışma

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, çevre ve insan sağlığını korumak ve altyapı sistemlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık 80 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştiriyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hatlarda zamanla biriken yağ, tortu ve dış etkenlerle taşınan malzemeler hat kesitlerini daraltarak tıkanma, taşma ve kötü koku gibi sorunlara yol açıyor. Bu nedenle temizlik çalışmaları periyodik olarak sürdürülüyor.

Proje kapsamında Antalya merkezde yer alan 5 ilçede, toplam 80 mahallede Q200 ile Q800 çapları arasında değişen 502 kilometrelik kanalizasyon hattı temizleniyor. Ayrıca 9 bin parsel bağlantı bacasının temizliği ve 5 bin kanalizasyon kapağının yol ve kaldırım kotuna getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Kanalizasyon kapaklarının kot düzenlemesi, araç ve yaya trafiğinde konforu artırırken ASAT ekiplerinin olası arızalara daha hızlı müdahale etmesine imkan tanıyor. Bu düzenleme ile güvenli ulaşım sağlanıyor ve arıza süreçlerinde yaşanabilecek zaman kaybı en aza indiriliyor.

Çalışmaların altyapının sağlıklı, güvenli ve kesintisiz işlemesine katkı sağlamasının yanı sıra çevre ve halk sağlığının korunmasına da önemli destek sunacağı belirtiliyor.

