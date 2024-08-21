ASELSAN'dan Yüksek Maaş ile Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: 78 Farklı Alanda Yüzlerce Yeni İstihdam Fırsatı

Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü kuruluşlarından ASELSAN, 2024 yılında personel alımı için büyük bir adım atıyor. Şirket, 78 farklı alanda yüzlerce yeni çalışan istihdam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda yayımlanan iş ilanları, başta mühendislik alanları olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. İşte ASELSAN’ın yeni personel alımları hakkında merak edilen tüm detaylar!

ASELSAN 2024 PERSONEL ALIMI İÇİN YENİ FIRSATLAR

Savunma sanayiinin devi ASELSAN, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da nitelikli personel alımı yapmaya devam ediyor. Şirket, elektronik mühendisliğinden yazılım geliştirmeye, mekanik tasarımdan akustik sistemlere kadar birçok alanda yetenekli adayları bünyesine katmak üzere harekete geçti. Bu geniş kapsamlı alım ilanları, özellikle mühendislik alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

ASELSAN, bünyesindeki çeşitli departmanlardaki eksiklikleri gidermek ve büyüyen projeleri için yeni yetenekleri ekibine dahil etmek amacıyla 78 farklı alanda personel alımı gerçekleştirecek. Yayınlanan iş ilanları, elektronik mühendisliğinden yazılım geliştirmeye kadar çeşitli disiplinlerde uzmanlık gerektiren pozisyonları içeriyor.

HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

ASELSAN'ın 2024 yılı personel alımı kapsamında, birçok farklı mühendislik dalında ve teknik pozisyonda istihdam yapılacak. İşte ASELSAN'ın açık pozisyonlarından bazıları:

Yapay Zeka Mühendisi

Yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alacak mühendisler aranıyor.

Program Kalite Mühendisi

Proje süreçlerinin kalite standartlarına uygunluğunu denetleyecek uzmanlar alınıyor.

Mikroelektronik Sistemler Proje Mühendisi

Mikroelektronik sistemlerin tasarımı ve projelendirilmesinde çalışacak mühendisler için fırsatlar mevcut.

C++ Yazılım Mühendisi

Gelişmiş yazılım çözümleri üretmek üzere C++ dilinde uzmanlaşmış mühendisler istihdam edilecek.

İhracat Kontrol Uyum Uzmanı

İhracat süreçlerinde uyum ve denetim faaliyetlerini yürütecek uzmanlar aranmaktadır.

Deniz Haberleşme Sistem Mühendisi

Denizcilik sektörüne yönelik haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve entegrasyonu için mühendisler alınıyor.

Hava ve Uzay Elektro-Optik Sistemleri Proje Yöneticisi

Hava ve uzay sistemlerinde elektro-optik teknolojilerin yönetimi ve geliştirilmesinde görev alacak yöneticiler aranmaktadır.

Makine Mühendisi

Mekanik tasarım ve üretim süreçlerinde görev alacak mühendisler için iş fırsatları sunuluyor.

ADAYLARDAN HANGİ NİTELİKLER BEKLENİYOR?

ASELSAN, adaylardan belirli niteliklere sahip olmalarını beklemektedir. Şirketin iş ilanlarında öne çıkan bazı gereksinimler şunlardır:

Eğitim Durumu: Adayların en az lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. İlgili alanda yüksek lisans veya doktora yapmış adaylar ise tercih sebebidir.

İletişim Becerileri: İyi düzeyde iletişim becerilerine sahip olmak, takım çalışmasına uyum sağlamak ve farklı disiplinlerle etkili iletişim kurabilmek önemlidir.

Çalışma Tempomu: Yüksek çalışma temposuna ayak uydurabilecek, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek adaylar tercih edilmektedir.

Problem Çözme Yeteneği: Analitik düşünme yeteneği ve problem çözme becerileri gelişmiş adaylar ASELSAN için önem arz etmektedir.

Sağlık Durumu: Görevlerini yerine getirmelerine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan adaylar başvuruda bulunabilir.

Seyahat Gereksinimi: Adayların yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmaması beklenmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

ASELSAN personel alımı başvuruları, dijital platformlar üzerinden yapılacaktır. Adaylar, ASELSAN’ın resmi kariyer sitesi üzerinden açık pozisyonlara erişebilir ve başvurularını gerçekleştirebilir. İlgili pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar, CV'lerini sisteme yükleyerek başvuru sürecini başlatabilirler.

Başvurular için ASELSAN'ın resmi kariyer sayfası şu adreste yer alıyor: ASELSAN Kariyer

Ayrıca, Linkedin üzerinden de 78 iş ilanı yayımlandı. İlgili pozisyonlara ulaşmak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz: Linkedin ASELSAN İş İlanları

SON BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

ASELSAN'ın personel alımı ilanlarında son başvuru tarihleri pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, adayların başvuru sürecini kaçırmamak için ASELSAN’ın kariyer sayfasını düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir.

Başvuruların değerlendirileceği süreç boyunca, adayların özgeçmişlerini güncel tutmaları ve başvuru yapacakları pozisyonla ilgili gerekli belgeleri hazırlamaları önemlidir. ASELSAN, başvuru sahiplerini titizlikle değerlendirecek ve uygun görülen adaylarla mülakat süreçlerini başlatacaktır.

ASELSAN, 2024 yılında 78 farklı alanda gerçekleştireceği personel alımlarıyla savunma sanayiine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Eğer siz de ASELSAN’ın dinamik ekibinin bir parçası olmak istiyorsanız, hemen başvuru yapabilir ve bu eşsiz fırsatı değerlendirebilirsiniz. ASELSAN, yetenekli ve nitelikli adayları bünyesine katmak için sabırsızlanıyor!