Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Asgari Ücret Zammı Etkisini Gösterdi

Türkiye’de yaşanan asgari ücret tartışmaları sona erdi. Yüzde 30’luk zam kararı, bazı sektörlerdeki zam beklentilerini olumsuz etkilerken, özellikle bankacılık sektöründe de yeni maaş zam oranları dikkatle izlenmeye başlandı.

Kamu Bankalarından Zam Açıklaması

Kamu bankaları için 2025 yılı maaş zam oranları nihayet açıklandı. Ziraat Bankası ve Halkbank, çalışanlarına yüzde 30 oranında zam yapacaklarını duyurdu. Bu karar, sektörde büyük bir etki yaratarak çalışanlar arasında heyecan ve merak uyandırdı.

Yeni Enflasyon Verileri

Son açıklanan enflasyon oranı yüzde 47,09 olarak belirlendi. Bu oran göz önünde bulundurularak, 2025 yılı için gereken zam oranı yüzde 51,8 olarak hesaplandı. Ayrıca Temmuz ayında yapılan yüzde 17 ek zam da hesaba katıldığında, kamu bankalarının zamlarının artış oranı netleşti.

Özel Bankaların Tepkisi Bekleniyor

Kamu bankalarının bu zam kararı, özel bankaların nasıl bir yol izleyeceği konusunda merak uyandırdı. İlk açıklama, Garanti Bankası'ndan geldi. Garanti BBVA, 2025 yılı için yüzde 22.5 oranında zam yapmayı kararlaştırdı.

Bu yeni maaş zammı uygulamalarının, bankacılık sektöründe nasıl bir etki yaratacağı ilerleyen günlerde daha da netlik kazanacak.