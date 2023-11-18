Aşık olmak için doğmuş 3 burç! Onlar aşkına her zaman sadık, sevince tam seviyorlar

EN İYİ AŞK BURÇLARI BELLİ OLDU!

Aşk hayatında iyi olan ve tam bir aşk insanı olan burçlar belli oldu. Burçlar arasında aşk burcu olan bu üç burç insanı aşkı enlerde yaşıyor. Sevmek ve sevilmeyi, ilgi görmeyi ilgi göstermeyi çok seven bu burçlardan olan kişilerin aşk hayatları da çok parlak geçiyor. Bu burçların aşkta başarılı olmasının sırrı ise karşı tarafı dinlemesidir. Hayatında uzlaşmacı ve mantıklı bir aşk hayatı yaşayan bu burçları yakından tanıyalım….





İŞTE O BURÇLAR

1. Aslan burcu

22 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler aslan burcundadır. Ateş grubunda olan aslan burcu hemen hemen her konuda mantıklı yaklaşımı ile öne çıkar. Girdikleri ortamda her zaman kendilerini belli ederler. İlişkilerinde de oldukça kıskanç bir burç olan aslan burçları sevdiklerini kimseyle paylaşmak istemezler. Bu yüzden de kıskandırılmaktan hiç hoşlanmaz.

2. Koç burcu

21 Mart ve 20 Nisan tarihleri arasında doğan kişiler yine ateş gubu içinde olan koç burcundadır. Bu burç insanları her işini kendi halletmek ister. Öyle bir yapıları vardır. Bu nedenle kimseye ihtiyacı olmayan özgür ruhlu insanlardır. Kaliteli bir yaşam ve arkadaşlık kurmak peşinde olan koç burçlar bu ortamı sağlayamadığında ise uzaklaşır. Bu nedenle arkadaş sayısı da bir hayli azdır. Ailesi ile de vakit geçirmeyi seven koç burçları ilişkilerinde de mantık çerçevesindedir. Kıskançlık konusunda zirvede olan bu burç insanları kıskançlık duygusunu bastırmayı sever.

3. Oğlak burcu

22 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında doğan kişiler oğlak burcudur. Oğlak burçları oprak grubundaki burçlardandır. Bu kişiler iletişim konusunda oldukça zorlanan ve arkadaşlık konusunda da oldukça güvenilir bir limandır. Oğlak ile arkadaşlık yapıyorsanız önemli bir kişisiniz demektir. Sevdiklerini candan seven sevmediklerini de görmek istemeyen oğlaklar inatçılığı ile de baskın bir burçtur.. Oğlak burcu içten içe kıskanç olsa da bunu partnerine yansıtamamaya çalışır.