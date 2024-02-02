Aslan burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Aslan Burcu Hangi Ayda Doğar? Aslan Burcu Doğum Tarihleri ve Günleri

Aslan burcu kadınlarının ve erkeklerinin aynı doğum gününe sahip olmaları, farklı karakteristik özelliklere sahip olmalarına engel değildir. Aslan burcu, ateş elementinin etkisi altında olan bir burçtur. Liderlik ve önderlik vasıfları ile tanınan aslan burcunun çok net bir şekilde görülen özellikleri vardır. Bir kişinin aslan burcu olup olmadığını, kişiliğinden anlayabileceğiniz gibi, en kesin yolu doğum tarihini öğrenmektir.

Aslan Burcu Hangi Ayda Doğar?

Aslan burcu olabilmek için, kişilerin 23 Temmuz ile 22 Ağustos arasındaki tarihlerde dünyaya gelmiş olmaları gerekir. Bu nedenle, hem temmuz hem de ağustos ayında doğan kişiler, aslan burcu olabilirler. Bu durumda, ayın hangi gününde doğdukları çok önemli bir faktördür. Bu tarih aralığında doğan kişiler, aslan burcunun niteliklerini gösterirler. Tarihe göre, Aslan burcundan önceki burç Yengeç, sonraki burç ise Başak’tır. Toplamda 12 tane burç vardır.

Burçlara ilgi duyan kişiler, genellikle hangi aylarda hangi burçların olduğunu bilirler. Fakat burçlar hakkında bilgisi olmayan kişiler, hangi tarihte hangi burcun olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşayabilirler. Aslan burcu olan kişilerin, temmuz ayının sonlarına doğru ve ağustos ayının içinde doğmuş olmaları lazım. Temmuz ayının 22. gününün gecesinde doğan kişiler de bu kapsama girer.

Aslan Burcu Doğum Tarihleri ve Günleri

Astroloji, her zaman büyük bir ilgi odağı olmuştur. Aslan burcunun tek sözcükle tanımlanabileceği kavram ve ilkesi, '‘yönetim’'dir. Aslan burcu, 23 Temmuz’da başlayıp 22 Ağustos’a kadar devam eden tüm günlerde doğan kişilerin burcu olarak bilinir. Aslan burcu olan kişilerin, çok net bir şekilde belli olan özellikleri vardır. Bir kişinin doğum tarihini bilmeyip de, eğer astrolojiye meraklı bir kişiyseniz, kişiliğini gözlemlediğinizde hangi burç olduğunu anlayabilirsiniz.

Aslan burcunun, çok net bir şekilde ortaya çıkan özelliklerinden biri de, liderlik ve önderlik vasıflarıdır. Yönetici gezegeni güneş olan aslan burcunu, kalabalık ortamlarda bile fark etmek çok kolaydır.