Ataşehir'de 4 Yeni Merkez Hizmete Açıldı: Ata Akademi, İstihdam Ofisi, Ata Kafe ve Muhtarlık

Ataşehir'de 4 yeni merkez hizmete girdi

Ataşehir Belediyesi, eğitim, istihdam, sosyal yaşam ve yerel yönetim alanlarında dört yeni hizmet merkezini ilçe halkının kullanımına sundu. Açılış, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve vurgular

Tören kapsamında Ata Akademi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, ilçenin 6’ıncısı olarak hizmete giren Ata Kafe ve İçerenköy Mahalle Muhtarlığının yeni binası resmen açıldı. Belediye yönetimi, yaşam kalitesini yükseltecek projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Başkan Onursal Adıgüzel törende şu ifadeleri kullandı: "Bugün eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan yerel yönetime uzanan dört önemli hizmeti aynı anda Ataşehirimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunlar; Ata Akademi, İBB Bölgesel İstihdam Ofisi, 6’ncısını açtığımız Ata Kafe ve İçerenköy Mahalle Muhtarlığımızın yeni binası. Her biri, Ataşehir’de yaşamı kolaylaştırmak, umutları büyütmek ve komşuluk duygusunu güçlendirmek için hayata geçirilmiş, somut ve kalıcı adımlar. Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 600 günü aşkın sürede, Ataşehir’de 100’den fazla proje ve hizmeti hayata geçirdik. Bu rakamlar bizim için bir istatistikten ibaret değil; her biri komşularımızdan gelen talepler doğrultusunda belirlediğimiz ihtiyaçlara yönelik çözüm üreten projeler oldu"

Merkezlerin amaçları

Başkan Adıgüzel açılışta merkezlerin işlevlerini de anlattı: "Bugün açılışını yaptığımız Ata Akademi, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yolculuğuna güçlü bir destek sunmak için tasarlandı. Eğitimin bir ayrıcalık değil, herkes için erişilebilir bir hak olduğu anlayışıyla; yüz yüze ve dijital imkânları bir araya getiren modern bir eğitim platformunu Ataşehir’e kazandırdık. Gençlerimizin hayallerine ulaşırken yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Bölgesel İstihdam Ofisi, komşularımızın kariyer yolculuğuna rehberlik edecek çok önemli bir merkez olarak burada hizmet verecek. İş arayan yurttaşlarımızı, özel sektörle buluşturan; ücretsiz, nitelikli ve güvenilir bir istihdam desteği sunmuş olacak."

Adıgüzel, sosyal yaşam alanları ve yerel yönetim hizmetleri için de şunları söyledi: "Bugün 6’ncısını açtığımız Ata Kafe ise, gençlerimiz ve komşularımız için nefes alınabilecek bir sosyal alan olacak. Uygun fiyatlı, temiz ve güvenli bir ortamda; gençlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm komşularımızın keyifle vakit geçirebileceği kamusal bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. İçerenköy Mahalle Muhtarlığımızın yeni binası ise, yerel demokrasinin en temel halkasını güçlendirme anlayışımızın bir parçası olarak bugün burada hayata geçmiş bulunuyor. Muhtarlarımızın daha sağlıklı, daha nitelikli şartlarda hizmet verebilmesi; komşularımızın taleplerine daha hızlı yanıt alabilmesi bizim için son derece önemli. Yeni muhtarlığımızın komşularımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Katılımcılar

Açılış törenine İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Dilek Kaya İmamoğlu (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi), Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ataşehir Belediyesi, başkanın görevde bulunduğu 600 günü aşkın sürede 100’den fazla proje ve hizmet gerçekleştirdiğini belirterek, yeni merkezlerin ilçenin donanımını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri güçlendireceğini vurguladı.

