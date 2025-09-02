DOLAR
Atatürk'ün Sivas'a Gelişi Temsili Canlandırıldı | Sivas Kongresi 106. Yıl

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili canlandırıldı; Vali Yılmaz Şimşek ve protokol Karaağaç Köprüsü'nde karşıladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:37
Atatürk'ün Sivas'a Gelişi Temsili Canlandırıldı

Temsili karşılama Karaağaç Köprüsü'nde gerçekleşti

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı. Programa Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Zeynel Abidin Alptekin, Belediye Başkanı Adem Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda Sivaslı katıldı.

Temsili heyet, Karaağaç Köprüsünde karşılanmasının ardından Atatürk Kongre Müzesi önüne kadar eşlik edildi. Atatürk'ü temsilen sahneye çıkan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Abdulsamet Sünbül, üstü açık arabayla güzergah boyunca halkı selamladı.

Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında ilerleyen Sünbül, müze balkonunda beraberindekilerle fotoğraf çektirdi ve etkinlik boyunca alkışlarla karşılandı.

Vali Şimşek: Sivas, Milli Mücadele'nin merkezi oldu

Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığını belirterek, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Sivas'a gelişinin yıl dönümü olduğunu vurguladı. Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Bizler de Mustafa Kemal ve arkadaşlarını sembolik de olsa karşıladık. Mustafa Kemal ve arkadaşları, bundan tam 106 yıl önce Sivas'a gelmişlerdi ve Sivaslılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmışlardı. 108 gün boyunca Sivas, Milli Mücadele'nin merkezi olmuştu ve çok önemli kararlar burada alınmıştı. Bir anlamda Cumhuriyet'in temelleri burada atılmış ve Milli Mücadele'nin yol haritası, Kongre binasında kararlaştırılmıştı. Sivas'taki aynı ruh ve heyecan, Sivas'ın sokaklarında, caddelerinde devam ediyor. Milletimizin bağımsızlık aşkı, azim ve kararlılığı aynı şekilde sürüyor.

Şimşek, etkinliklerin amacının bu ruhu ve heyecanı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirterek, İnşallah bu amacımızdaki beklentileri karşılayan bir nesil yetiştirebileceklerini söyledi. Vali Şimşek, sözlerini Mustafa Kemal ve tüm Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve şükranla anarak tamamladı.

