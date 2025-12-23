DOLAR
Atatürk Üniversitesi ve DAP'tan Hayvancılık Altyapısına Güçlü İş Birliği

Atatürk Üniversitesi ile DAP arasında imzalanan protokolle Erzurum'da buzağı kayıplarını azaltmaya yönelik veterinerlik projesine 10 milyon 508 bin 342 TL kaynak ayrıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:17
Atatürk Üniversitesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında, bölgesel kalkınma ve hayvancılık altyapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Erzurum'da yürütülecek saha çalışmalarına ve veterinerlik hizmetlerinin etkinleştirilmesine odaklanıyor.

Protokolün kapsamı ve imza töreni

İmza töreni Rektörlük makamında gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına ise Başkan Prof. Dr. Osman Demirdöğen katıldı.

Protokol, 2025 Yılı Yatırım Programında yer alan "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi" programı çerçevesinde hayata geçirilecek "Buzağı Kayıplarında Veteriner Hizmetlerinin Geliştirilmesi" projesinin uygulanması, finansmanı, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Finansman ve uygulama

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı projeye 10 milyon 508 bin 342 TL ödenek tahsis ederken, Atatürk Üniversitesi proje bütçesinin en az yüzde 30'u oranında eş finansman sağlayacak. Proje, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yürütülecek saha çalışmaları, tedavi protokollerinin uygulanması ve eğitim faaliyetlerini kapsayacak.

Açıklamalar ve hedefler

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu imza töreninde, "DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız ile imzaladığımız bu protokol, üniversitemizin bilimsel birikimini sahaya yansıtarak bölge hayvancılığına somut katkılar sunacaktır. Özellikle buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik yürütülecek çalışmalar hem üreticilerimiz hem de ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise üniversitelerle yapılan iş birliklerinin bölgesel kalkınmada stratejik rol oynadığını belirterek, Atatürk Üniversitesi'nin akademik altyapısına ve uygulama kapasitesine güven duyduklarını söyledi.

Beklenen etkiler

İmzalanan protokol ile Atatürk Üniversitesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi; bölgenin tarım ve hayvancılık potansiyelinin bilimsel temellerle desteklenerek sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Proje özellikle Erzurum ili sınırları içinde hayvancılık verimliliğinin artırılması ve buzağı kayıplarının azaltılmasına odaklanacak.

