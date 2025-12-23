Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının beklendiği iller arasında gösterilen bölgede yağış başladı.
Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde de etkili olan kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 20 santimetre'ye ulaştı.
Kar yağışı, bölgedeki kış sporları alanları için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.
