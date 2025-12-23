DOLAR
Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:50
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışının beklendiği iller arasında gösterilen bölgede yağış başladı.

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde de etkili olan kar yağışı sonucunda kar kalınlığı 20 santimetre'ye ulaştı.

Kar yağışı, bölgedeki kış sporları alanları için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

