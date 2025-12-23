Kastamonu'da 222 Kişiye 33 Milyon 300 Bin TL Evlilik Kredisi

Aile Yılı etkinliğinde destek ve eğitim verileri paylaşıldı

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Kastamonu'da bu yıl 222 kişiye toplam 33 milyon 300 bin Türk Lirası evlilik kredisi sağlandığını açıkladı.

Konferans, "Ailede Üç Değer: Saygı, Sabır, Sevgi" başlığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlendi. Etkinliğe Kastamonu Valisi Meftun Dallı, davetliler ve öğrenciler katıldı. Konuşmacı olarak ise Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık danışmanı yazar Erol Erdoğan yer aldı.

Köksalan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi doğrultusunda aileyi koruma ve güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Sözlerine şöyle devam etti: "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 222 kişiye 33 milyon 300 bin Türk Lirası değerinde evlilik kredisi sağlanmıştır. Aile eğitim programı kapsamında merkez ve ilçe sosyal hizmet merkezlerimiz tarafından toplam 3 bin 600 kişiye eğitim verildi. Merkezde 2 bin 189, ilçelerde ise bin 411 kişiye ulaşıldı. Evlilik öncesi eğitim programı kapsamında toplam 3 bin 186 kişiye eğitim verildi. Doğum yardımı olarak bin 325 hak sahibine toplam 5 milyon 725 bin 354 Türk Lirası ödeme yapıldı" dedi.

Erol Erdoğan konferansta modern dönemin sorun odaklı tartışmalarına dikkat çekti ve şu ifadeleri kullandı: "Maalesef bu modern ve dijital dönemde hep sorunları konuşuyoruz. Hep sorunlarla ilgili kafa yoruyoruz ama çözümü konuşmaya mecalimiz kalmamış artık. İnsan iyi bir muhitte olduğu zaman iyi bir arkadaş çevresinde olduğu zaman zaten kötülüğe bir fırsat kalmaz. Onun için siz de lütfen toplumdaki olumsuz meseleleri konuşurken, sadece olumsuz meseleyi konuşmakla kalmayın ondan daha fazla enerjinizi iyi iş nasıl yapılacak, nasıl yaygınlaştırılacak, onu nasıl anlatacağız, onu nasıl toplum yaygınlaştıracağız, nefesimizi bunu harcamamız lazım. 1980’li ve 1990’lı yıllardan bir örnek vereceğim. Maalesef, hiç hayatında bağımlılık maddesini görmemiş çocuklara, gençlere bağımlılıktan kurtulma dersleri verildi. Çocuk zaten bağımlılık maddesini görmemiş. Çocuklar ekranda melankolik fotoğrafları görünce dedi ki ’nedir’ dedi ve onun peşine düştü. Bunlar merakı kamçıladı. Bağımlılıktan kurtulma derslerimiz ne yazık ki bağımlılıkla tanıştırma gibi bir sonuç ortaya çıkardı".

Etkinlikte paylaşılan veriler, Kastamonu'da aile destekleri ve eğitim programlarının kapsamını ortaya koydu. Yerel yetkililer, Aile Yılı çerçevesinde benzer çalışmaların süreceğini bildirdi.

KASTAMONU AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRÜ HARUN KÖKSALAN, KASTAMONU'DA BU YIL 222 KİŞİYE TOPLAM 33 MİLYON 300 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLDİĞİNİ SÖYLEDİ.