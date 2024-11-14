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Atatürk ve Latife Hanım'ın Evliliği İzmir'de Dansla Anlatılacak

Atatürk ile Latife Hanım'ın evliliğini konu alan 'Kemal ile Latife' dans gösterisi 20 Kasım'da İzmir'de sahnelenecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:58
Atatürk ve Latife Hanım'ın Evliliği İzmir'de Dansla Anlatılacak

Türkiye’nin büyük başkentlerinden İzmir, Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın özel hikayesini sahnelemeye hazırlanıyor. 20 Kasım tarihinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 'Kemal ile Latife' isimli danslı anlatım performansı, ziyaretçilerini bekliyor.

Olten Filarmoni Orkestrası'nın açıklamasına göre, bu özel performans Olten Sanat Vakfı tarafından düzenleniyor ve Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında sahne alacak. Klasik müzik ve balenin harmanlandığı bu eser, güçlü bir temele sahip.

Tolga Taviş yönetimindeki orkestra, Burcu Sürmeli Borovalı'nın koreografisiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları eşliğinde izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Eserin metnini ünlü sanatçı Hakan Gerçek seslendirecek.

Burcu Sürmeli Borovalı, eserde, 1923-1925 yılları arasında geçen, İzmirli ve eğitimli bir tüccar kızı olan Latife ile halk insanı Kemal'in hikayesini anlatıyor. 20'li yaşlarının başındaki Latife Hanım'ın karakteri, izleyicilere farklı bir perspektiften sunulacak.

Bu etkileyici gösterim, 20 Kasım saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tüm sanatseverlerle buluşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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