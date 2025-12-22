DOLAR
ATGB Başkanı Orhan Buyurman ile 15 Günlük Ankara ve Batı Karadeniz Ziyaretleri

ATGB heyeti, Genel Başkan Orhan Buyurman liderliğinde 15 gün süren Ankara ve Batı Karadeniz ziyaretlerinde yatırım, bölgesel kalkınma ve iş birliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:57
Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman başkanlığında yönetim kurulu üyeleri, 15 gün boyunca Ankara ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Nezaket Ziyaretleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde, Avrupalı Türk iş insanlarının Türkiye’deki yatırım potansiyeli, bölgesel kalkınma ve iş birliği imkânları masaya yatırıldı.

Ankara Ziyaretleri

Ankara’daki program AK Parti Genel Merkezi nde başladı. Heyet burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ile bir araya gelerek Avrupa’daki Türk girişimciler ile Türkiye arasındaki ekonomik ve sosyal bağların güçlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Program kapsamında heyet daha sonra AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile görüştü. Görüşmede, Avrupalı Türk iş insanlarının Türkiye’ye yapabileceği yatırımlar, yerel kalkınmaya sağlayabilecekleri katkılar ve karşılıklı iş birliği fırsatları ele alındı.

Batı Karadeniz Ziyaretleri

Yaklaşık iki hafta süren ziyaretler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile gerçekleştirilen görüşme ile sona erdi. Heyet bu görüşmeyi programın en anlamlı duraklarından biri olarak değerlendirdi.

ATGB heyeti, Karabük ve Bartın illeri başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesi’nde birçok kurum ve makamı ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Avrupalı Türk girişimcilerin Türkiye’de yatırım yapma potansiyeli, yerel ekonomiye katkıları ve geleceğe yönelik ortak proje fırsatları ele alındı.

Heyetin ziyaret ettiği kurumlar arasında Karabük Valiliği, AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Karabük Belediye Başkanlığı, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanlığı, Safranbolu Belediye Başkanlığı, Yenice Belediye Başkanlığı, Ulus Belediye Başkanlığı, Bartın Kaymakamlığı ve AK Parti Bartın İl Başkanlığı yer aldı.

ATGB'den Teşekkür ve Gelecek Vurgusu

Avrupalı Türk Girişimciler Birliği Genel Başkanı Orhan Buyurman, ziyaret sürecinde kendilerine eşlik eden Genel Sekreter Muharrem Uslubaş, Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutcu, Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dursun Döngel ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Buyurman, Avrupalı Türk Girişimciler Birliği olarak Avrupa’daki bilgi birikimi ve iş gücünü Türkiye ile buluşturacak, ülkenin geleceğine katkı sunacak yapıcı çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

