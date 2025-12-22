DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,32 -0,32%
ALTIN
6.090,2 -1,97%
BITCOIN
3.853.837,55 -2,01%

Mersin'de Ağaçlara Kış Bakımı: Akdeniz Belediyesi Budama Çalışması

Akdeniz Belediyesi, Yeni Mahalle'de 20'yi aşkın personel ve araç desteğiyle ağaçların kış bakımını yaparak trafik ve can güvenliğini sağladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:59
Mersin'de Ağaçlara Kış Bakımı: Akdeniz Belediyesi Budama Çalışması

Mersin'de Ağaçlara Kış Bakımı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, park, bahçe ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ağaçların kış bakımını sürdürüyor. Ekipler, ağaç sağlığını korumak ve trafik güvenliğini sağlamak için düzenli budama yapıyor.

Yeni Mahalle'de yoğun budama çalışması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de budama gerçekleştirdi. Çalışmalara 20'yi aşkın personel ile birlikte 3 kovalı araç, kamyon, kepçe ve traktör destek verdi. Yapılan budamalarla ağaçların daha sağlıklı, güçlü ve uzun ömürlü olması hedeflendi; uzayan dalların elektrik hatlarına zarar vermesinin önüne geçildi.

Sokak boyunca kapsamlı uygulama ve güvenlik önlemleri

Hafta sonu yürütülen çalışmalara motorize emniyet güçleri ile Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Çalışma öncesinde sokak araç trafiğine kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sokak boyunca uzanan onlarca ağacı budadı; kesilen dal ve yapraklar kepçe yardımıyla toplanıp kamyon ve traktörlere yüklendi ve mahalleden çıkarıldı.

Başkan Vekili Şener: Amaç trafik ve can güvenliği

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Akdeniz ilçemizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ağaçlara kış bakımı yaparken bir yandan da araç ve yaya trafiği için risk oluşturan ağaçlarda budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Amacımız; trafik güvenliğini korumak ve Akdenizli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu yöndeki çalışmalarımız tüm mahallelerimizde kesintisiz şekilde devam edecek" dedi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE PEYZAJ...

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, BİR YANDAN DA AĞAÇLARIN KIŞ BAKIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE PEYZAJ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti
2
Havran MYO Öğrencileri Akçay Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı
3
Rize'de Yerli Mikroorganizmalarla Yağmur Üretimi: Kuraklığa Çevre Dostu Çözüm
4
Halit Doğan: Ayvacık’ta 12 kilometrelik grup yolu tamamlandı — 17 ilçede eşit hizmet
5
İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim: 1.400 Ton Karaya Çıkarıldı
6
Sivas’ta karla mücadele hazır: 93 araç, 124 personel sahada
7
Konya'da Yağışlar Anamas (Dedegöl) Zirvesini Beyazlattı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi