Mersin'de Ağaçlara Kış Bakımı: Akdeniz Belediyesi Budama Çalışması

Mersin'de Ağaçlara Kış Bakımı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, park, bahçe ve yeşil alanlarda yürüttüğü çalışmalar kapsamında ağaçların kış bakımını sürdürüyor. Ekipler, ağaç sağlığını korumak ve trafik güvenliğini sağlamak için düzenli budama yapıyor.

Yeni Mahalle'de yoğun budama çalışması

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle'de budama gerçekleştirdi. Çalışmalara 20'yi aşkın personel ile birlikte 3 kovalı araç, kamyon, kepçe ve traktör destek verdi. Yapılan budamalarla ağaçların daha sağlıklı, güçlü ve uzun ömürlü olması hedeflendi; uzayan dalların elektrik hatlarına zarar vermesinin önüne geçildi.

Sokak boyunca kapsamlı uygulama ve güvenlik önlemleri

Hafta sonu yürütülen çalışmalara motorize emniyet güçleri ile Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Çalışma öncesinde sokak araç trafiğine kapatılarak gerekli güvenlik önlemleri alındı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sokak boyunca uzanan onlarca ağacı budadı; kesilen dal ve yapraklar kepçe yardımıyla toplanıp kamyon ve traktörlere yüklendi ve mahalleden çıkarıldı.

Başkan Vekili Şener: Amaç trafik ve can güvenliği

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Akdeniz ilçemizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, ağaçlara kış bakımı yaparken bir yandan da araç ve yaya trafiği için risk oluşturan ağaçlarda budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Amacımız; trafik güvenliğini korumak ve Akdenizli vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu yöndeki çalışmalarımız tüm mahallelerimizde kesintisiz şekilde devam edecek" dedi.

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, PARK, BAHÇE VE YEŞİL ALANLARDA BAKIM, ONARIM VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN, BİR YANDAN DA AĞAÇLARIN KIŞ BAKIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.