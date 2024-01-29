ATM'ye para yatıranlar aman dikkat! Bu paralar para yuvasından geri dönüyor

Bankacılık sektöründe yeni bir döneme girilerek, ATM'lerde 10 TL'lik banknotlar artık kabul edilmeyecek. Bu değişiklik, slotların yetersiz hale gelmesi ve 200 TL'lik banknotların kullanımının artmasıyla birlikte geldi. Ekonomik krizin Türkiye'yi etkisiyle birlikte, enflasyon oranlarındaki yükseliş ve değer kaybeden paraların ekonomiye etkisi dikkate alındığında, ATM'lerde yapılan işlemler bu yeni düzenlemelerle etkilendi. İşte detaylar...





ATMLER 10 TL'LİK BANKNOTLARI KABUL ETMEYECEK!

Bankaların açıklamalarına göre, 10 TL'lik banknotlar artık ATM'ler tarafından kabul edilmeyecek. Bu durum, 10 TL'lik banknotlar için ayrılan slotların 200 TL'lik banknotların kullanımı için devreye sokulduğu şeklinde ifade edildi. Ekonomik zorluklar nedeniyle değeri düşen 10, 50 ve 100 TL'lik banknotların yerini daha değerli olan 200 TL'lik banknotların aldığı bir döneme girilmiş durumda.





Ziraat Bankası eski genel müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, ATM'lerde bulunan slotların farklı banknotları kabul edebilmek için ayrıldığını belirtirken, bankaların yeni bir döneme geçtiğine vurgu yaptı. Ancak bu değişikliklerin, özellikle temel gıda ürünlerine yetmeyen 200 TL'lik banknotlar konusunda vatandaşlar arasında mağduriyetlere yol açtığını ifade etti. 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar için ayrı slotların bulunduğunu dile getiren Babuşçu, slotların yetersiz kalması nedeniyle 10 TL'lik banknotların artık ATM'lerde kabul edilmeyeceğini belirtti. Bu durum, para çekme ve yatırma işlemlerinde bazı paralarda sorun yaşanmasına neden olacak. Bu değişikliklerin ekonomik koşullara ve para kullanım alışkanlıklarındaki değişimlere uyum sağlama çabası olduğu belirtiliyor.

Banka işlemlerini daha hızlı ve pratik hale getiren ATM'lerde, 200 TL'lik banknotlara olan talebin artması sonucunda, 10 TL'lik banknotların kullanımı durduruldu. Bu değişiklik, ATM'lerdeki slotların 200 TL'lik banknotları kabul etmek üzere düzenlenmesiyle birlikte geldi. Maaş çekme, havale yapma, fatura ödeme gibi birçok işlemi sıra beklemeden gerçekleştirmenin avantajlarına rağmen, 10 TL'lik banknotların bu işlemlerde kullanılmaması, ekonomik koşullar ve para değerinin düşüşüne bağlanıyor.

Bu uygulama değişikliğiyle birlikte, bazı bankaların ATM'lerinde 10 TL'lik banknotların kullanımının durdurulduğu görülebilecek. Yapılan değişiklik, ekonomik zorluklar ve enflasyonun etkileriyle birlikte, daha değerli olan 200 TL'lik banknotlara olan talebin artması nedeniyle gerçekleşti. Bankacılık sektöründe yaşanan bu değişiklik, önümüzdeki günlerde daha fazla uygulamanın benimsenebileceği yönündeki iddiaları beraberinde getiriyor. Eski müdür yardımcısı Şenol Babuşçu, yapılan değişikliğin temel nedenini, başka türlü paraların yetişmemesi olarak açıkladı. Bu durum, bankacılık sektörünün mevcut ekonomik koşullara uyum sağlamaya çalıştığını ve daha büyük değerlere sahip banknotları kullanmanın ekonomik bir çözüm olarak görüldüğünü gösteriyor.