Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte, indirime giren ürünler ve fiyatları büyük ilgi topladı. Geniş bir ürün yelpazesi sunularak, temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok üründe indirim yapılarak vatandaşların bütçelerine destek olunması amaçlanıyor.

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu nihayet yayınlandı! 1-12 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu yeni katalog, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Zeytin yağı, bakliyat, makarna, çay, şeker ve salça gibi temel gıda ürünleri öne çıkarken, birçok farklı kategoride de avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU



















































































