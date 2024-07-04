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Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, vatandaşların bütçesine yardımcı olmak amacıyla 12 gün sürecek kapsamlı bir indirim kampanyasına başladı.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 14:13
Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

Kampanyanın duyurulmasıyla birlikte, indirime giren ürünler ve fiyatları büyük ilgi topladı. Geniş bir ürün yelpazesi sunularak, temel gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok üründe indirim yapılarak vatandaşların bütçelerine destek olunması amaçlanıyor. 

Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu nihayet yayınlandı! 1-12 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak bu yeni katalog, temel gıda ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Zeytin yağı, bakliyat, makarna, çay, şeker ve salça gibi temel gıda ürünleri öne çıkarken, birçok farklı kategoride de avantajlı fiyatlar sizleri bekliyor.

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ FIRSAT ÜRÜNLERİ KATALOĞU

TARIM MARKET ZEYTİN

 

KREDİ MARKET PEYNİR

 

TARIM MARKET

TARIM KREDİ AYRAN

AYRAN FİYATI

TARIM MARKET SUCUK

KREEDİ MARKET İNDİRİMİ

MARKET İNDİRİMMİ

 

 

SARELLE

SALÇA

MERCİMEK

TARIM KREDİ FIRSATLARI

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TARIM MARKETLEERİ

PEEYNİR

KAAŞAR PEEYNİR

TARIM MARKET PEYNİR

SOSİS

DARDANEL TON

TARIM KREDİ TAVUK

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Ayçiçek yağı, zeytin, kağıt havluda dev indirim başladı! Tarım Kredi Market 2 Temmuz aktüel ürünler

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