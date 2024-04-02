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Ayçiçek yağında damping yapıldı! 48 TL'ye düşünce giden üçer beşer alıyor

Uygun fiyata ayçiçek yağı satın alabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 11:20
Ayçiçek yağında damping yapıldı! 48 TL'ye düşünce giden üçer beşer alıyor

Ucuz ayçiçek yağı almak isteyenlere müjde! Market fiyatları dibe çekti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI

Özellikle pandemi dönemi sonrasında ayçiçek yağı fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşlar zincir marketlerin indirimli fiyatlarını yakından takip ediyor. 

marketlerde ayçiçek yağı indirimleri başladı

Migros markette Migros marka 2 litre ayçiçek yağı 87.50 TL'den satışa çıkıyor. ŞOK Market online alışverişinde Zer marka 5 litre ayçiçek yağı 134.75 TL'ye satışa çıkıyor. A101 Markette online alışverişlere özel Abalı marka 5 litre ayçiçek yağı 154 TL'ye satışa çıkıyor. ŞOK Markette Biryağ marka 5 litre ayçiçek yağı 193.90 TL'ye satışa çıkıyor.

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Ayçiçek yağında damping yapıldı! 48 TL'ye düşünce giden üçer beşer alıyor

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