Ayçiçek yağında damping yapıldı! 48 TL'ye düşünce giden üçer beşer alıyor

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AYÇİÇEK YAĞINDA BÜYÜK İNDİRİM BAŞLADI
Özellikle pandemi dönemi sonrasında ayçiçek yağı fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ediyor. Vatandaşlar zincir marketlerin indirimli fiyatlarını yakından takip ediyor.
Migros markette Migros marka 2 litre ayçiçek yağı 87.50 TL'den satışa çıkıyor. ŞOK Market online alışverişinde Zer marka 5 litre ayçiçek yağı 134.75 TL'ye satışa çıkıyor. A101 Markette online alışverişlere özel Abalı marka 5 litre ayçiçek yağı 154 TL'ye satışa çıkıyor. ŞOK Markette Biryağ marka 5 litre ayçiçek yağı 193.90 TL'ye satışa çıkıyor.