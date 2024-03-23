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Ayda 1800 dolar maaş verilecek! Akın akın çalışacak personel aranıyor

Yurt dışında çalışmak isteyenlere büyük fırsat! 1800 dolar maaş veriliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 00:10
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 00:10
Ayda 1800 dolar maaş verilecek! Akın akın çalışacak personel aranıyor

Bu maaşlara çalışacak personel bulunamıyor! 1800 dolar ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

1800 DOLAR MAAŞLA PERSONEL ARANIYOR

Son dönemlerde Avrupa ülkeleri işçi konusunda büyük problemler yaşıyor. Şirketler personel arayışlarına devam ederken Almanya, Mısır gibi birçok ülke yurt dışından personel almaya devam ediyor. Ekonomik krizin üstesinden gelebilmek için ülkeler işçi açıklarını kapatmak için yabancı işçi alımlarına devam ediyor. 

1800 dolar maaş ödemesi yapılacak

Sanayiciler yurt dışından getirilen işçiler için ev satın alarak ve lojman gibi bölgelerde konaklama problemlerini de çözüyor. Aynı zamanda bazı şirket sahipleri apartman kiralama usulüyle gelen işçilerin konaklama problemini çözmeye çalışıyor. Armatör sektöründe yaşanan işçi kayıplarını çözebilmek için maaşlar artırılmaya devam ediyor. Hindistan ve Endonezya gibi ülkeler turizm sektöründeki açığı kapatmak için işçilere 1800 dolar maaş ödemesi yapacak ve lojmanlarda da kalma fırsatı tanıyacak. 

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