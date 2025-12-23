DOLAR
Aydın Büyükşehir’den İl Genelinde Eş Zamanlı Yol ve Altyapı Çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu talimatıyla il genelinde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:11
Genel Bakış

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında eş zamanlı yürüttüğü çalışmalarda vatandaşları hizmetle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Özlem Çerçioğlu’nun talimatları doğrultusunda yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor ve ekipler planlı program dahilinde birçok noktada çalışmalarını hızla tamamlıyor.

Çalışma Alanları

Çalışmalar kapsamında; Efeler ilçesi Kuyulu, Şahnalı ve Çeştepe Mahalleleri, Köşk ilçesi Ilıdağ Mahallesi, Çine ilçesi Akçaova, Karanfiller, Mutaflar ve Bedirler Mahalleleri, Didim ilçesi İnönü Caddesi, Bozdoğan ilçesi Dutağaç ve Körteke Mahalleleri, Söke ilçesi Sayrakçı, Karacahayıt ve Yeşilköy Mahalleleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı, Demirhan, İncealan, Kılavuzlar ve Güvendik Mahalleleri, Nazilli ilçesi Karahallı, Bekirler, Yavansu ve Derebaşı Mahalleleri, Germencik ilçesi Çarıklar Mahallesi, İncirliova ilçesi Hamitler Mahallesi, Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi, Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi, Koçarlı ilçesi Karadut, Bağcılar, Esentepe, Çallı, Kasaplar, Haydarlı ve Karaağaç Mahalleleri, Yenipazar ilçesi Donduran ve Dereköy Mahalleleri ile Kuyucak ilçesi Horsunlu Mahallesi’nde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Amaç ve Etki

Yürütülen çalışmalarla hem ulaşım konforu artırılıyor hem de altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetleri ilçelerin tamamına ulaştırmayı sürdürüyor.

Başkanın Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentin her noktasında çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde hemşehrilerimizi hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. Ekiplerimizle birlikte sahadayız, hizmetlerimizi planlı ve eş zamanlı şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

