Aydın Büyükşehir Nazilli’de Kapsamlı Temizlik ve Bakım Çalışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen hizmetler kapsamında, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Nazilli ilçesinde ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Park, peyzaj ve cadde düzenlemeleri

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçe genelinde peyzaj düzenlemeleri, ağaç budama, trimör, bakım ve temizlik çalışmaları yürüttü. Cadde ve bulvarlar, Büyükşehir Belediyesi fidanlıklarında yetiştirilen mevsimlik çiçeklerle süslendi.

Detaylı temizlik ve çevre bakımı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri cadde, bulvar ve otobüs duraklarında detaylı temizlik ve çevre bakım çalışmaları gerçekleştirerek kentin görünümünü yeniledi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda Nazilli pırıl pırıl oldu.

Trafik ve yaya güvenliği çalışmaları

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilçe genelindeki yaya geçitleri, trafik tabelaları ve sinyalizasyon sistemlerinde bakım ve yenileme çalışmaları yaptı.

Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Özlem Çerçioğlu ise, "Kentimiz genelinde hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Aydınımız için çalışıyor, proje ve yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

