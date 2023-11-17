Aydın’da nereyi gezeceğim? Derdine son! Aydın’ın en ünlü gezilecek beş yeri

Türkiye’nin en ünlü şehirleri arasında yer alan Aydın; doğal güzellikleri, tarihi alanları, plajları, koyları ve daha bir çok farklı güzelliğiyle turizm sektöründe ön plana çıkmayı başarıyor. Bir çok doğal güzelliği bünyesinde bulunduran Aydın’da gezilecek bir çok farklı yer mevcut. Genellikle Aydın’a tatile giden ya da gidecek olan vatandaşlar, Aydın’da nerelerde gezilir? Aydın’ın en güzel yeri neresi? Aydın’da nerelerde denize girilir? Aydın’da en güzel plajlar nereler? Aydın’da hangi antik kente gidilir? gibi soruları peş peşe aratır. İşte bu sorularınızın hepsine cevap olacak haberimiz sizlerle!

DİLEK YARIMADASI BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARKI





Hem denize girmek istiyor hem de birbirinden eşsiz koyları gezmek istiyorsanız, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı tam da size göre! Aydın’ın Kuşadası il ilçe sınırları içersinde yer alan bu milli park, etkileyici bir doğal güzelliğe sahip. Ek olarak özellikle yaz ayları içersinde Aydın’ın en kalabalık yerlerinden birisi. Milli parkın içersinde Anadolu’da yetişen bütün bitki türleri tek bir çatı altında toplanmış. Deniz imkanının yanı sıra kuş gözlem yeri, Zeus Mağarası, bisiklet turu gibi bir çok imkanı da bünyesinde barındırıyor.

ARAPAPIŞTI KANYONU





Arapapıştı Kanyonu Aydın’ın en gözü noktalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. İlçe sınırları içerisinde bulunan bu Kanyon, 2017 yılı içerisinde ziyarete hazır hale getirildi. Aydın’ın kent merkezinden toplam 94 km uzakta olan bu kanyon, yalnızca görsel anlamda değil bir çok su aktivitelerin yapıldığı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının en uğrak noktası.



ALTINKUM PLAJI





Aydın’ın tatil cenneti olan Didim Merkezi’nde bulunan Altınkum Plajı, ilçenin en yoğun ve en uğrak plajlarından birisidir. Yaklaşık olarak 1 km uzunluğunda olan bu plaj, 15 metrelik genişliğe sahiptir. Adını ise konumunun altın renginden almaktadır. Eşsiz ve büyüleyici bir atmosfere sahip olan Didim Altınkum Plajı, sığ olmasından dolayı bir çok ziyaretçinin uğrak noktasıdır.

DİDYMA ANTİK KENTİ

Her yıl milyonlarca turistin uğrak noktası olan Didyma Antik Kenti, Didim ilçesinde bulunmaktadır. Aydın’ın merkezinde toplamda 98 km uzaklıkta yer alan Didyma Antik Kenti, bir çok çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik kentin içersinde Apollon Tapınağı, Medusa figürü gibi son derece önemli eserler de yer almaktadır. Kentin bazı alanları zarar görmüş olsa da, günümüze kadar getirilip korunmuştur.

MİLET ANTİK KENTİ





Ege bölgesinin en fazla ziyaretçi akımına maruz kalan Milet Antik Kenti, Aydın’ın Didim ilçesinde yer alır. Aydın’ın merkezine ise 100 km uzaklıktadır. Farklı bir atmosfere sahip olan Milet Antik Kenti, Anadolu’nun batısında Ege bölgesinin Büyük Menderes Nehri'nin hemen yakınında deniz kıyısında bir antik kentin liman şehri olarak bilinir. Sanat ve felsefe alanlarında öne çıkan bölgelerden birisi olan Milet Antik Kenti, bir çok bölgelere de ev sahipliği yapar.