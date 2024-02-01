Aygül Aydın: Astrolojide köşe evler, hayatınızın anahtarları!

Köşe Evlerin Önemi

Astrolojiye ilgi duyanlar bilirler, Güneş burcu, Ay burcu, yükselen burç gibi kavramlar sık sık gündeme gelir. Peki ya köşe evler? Bunlar da bir insanın hayatında çok önemli rol oynarlar. Köşe evler, bir insanın kendi potansiyelini, ilişkilerini, kariyerini ve ailesini nasıl yaşadığını gösterirler. Bu yüzden köşe evleri iyi tanımak, kendinizi ve hayatınızı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.

1. Ev: Kim Olduğunuz

1. ev, doğum haritasının başlangıç noktasıdır. Burası, sizin kişiliğinizi, fiziksel görünümünüzü, sağlığınızı, cesaretinizi ve hayata bakışınızı anlatır. 1. evdeki burç, sizin nasıl bir karakter olduğunuzu, nelerden hoşlandığınızı, nelerden kaçındığınızı ve nasıl davrandığınızı belirler. İnsanlar farklı farklıdır ve 1. evdeki burç, sizin farklılığınızı ortaya koyar. Sizin türünüz nedir?

7. Ev: Kimle Olduğunuz

7. ev, 1. evin tam karşısında yer alır. Burası, sizin kendinizi aşarak başkalarıyla birlikte olma, ortaklık kurma, sevgi paylaşma ve uyum sağlama yeteneğinizi anlatır. 7. evdeki burç, sizin hayatınızda kimlerle ilişki kurduğunuzu, onlardan neler beklediğinizi, onlara neler sunduğunuzu ve onlarla nasıl anlaştığınızı gösterir. Bir insanla bağlantı kurduğunuzda, onun sizi nasıl algıladığını merak ediyorsanız, onun yükselen burcunun ve söylediği burcun karşıtını dikkate alın. Mesela yükseleni Koç olan biri, 7. evi Terazi olan biriyle karşılaştığında, onun uyumlu, nazik, güler yüzlü, barışçıl, sizinle aynı fikirde olan, ailevi ve samimi biri olduğunu düşünebilir. Ya da siz böyle biri olmak isteyebilirsiniz. 7. ev sadece evlilik ya da aşk değildir. Bazen en büyük rakibiniz, bazen iş ortağınız, bazen dostunuz, bazen de danışmanınız olabilir. Önemli olan, 7. evdeki burçla uyumlu bir ilişki kurabilmektir.

Kısaca 7. ev, sizin ilişki kurmak istediğiniz insan tipini size açıklar. Yani 7. evinizdeki burç, sizin karşınızdaki ortakta ya da partnerde aradığınız kişilik özelliklerini belirler. Mesela yükselen burcunuz Koç ise, 7. eviniz Terazi burcudur. Bu durumda, genellikle uzlaşmacı, sempatik, güzel gülen, tartışmayan, sesini yükseltmeyen, sizin gibi düşünen, sanki ailenizden birini görmüşsünüz gibi size sıcaklık veren, samimi insanlara ilgi duyabilirsiniz. Ya da insanlar sizi böyle görmek isterler. İlişki bu şekilde ilerlemediğinde, düşmanlık kısmına geçmek de olasıdır. Bir insanla bütünleşmek kolay değildir. Ama sizi tamamlayan şeyin sıcaklığı, sizi güçlendirmeye başlar. O zaman varoluşunuzu ortaya koyarsınız.

4. Ev ve 10. Ev: Nereden Geldiğiniz ve Nereye Gittiğiniz

Diğer önemli akslardan biri de 4. ev ve 10. evdir. Bunlar sizin seçmediğiniz evlerdir. Ailenizi, doğduğunuz evi, doğduğunuz ülkeyi seçemezsiniz. Bu bağlamda değerlendirdiğinizde, 10. evde sizin seçmediğiniz meslek, iş, toplumdaki statünüz olabilir. Yani ailenize, koşullarınıza, annenize, babanıza ya da onların isteklerine göre şekillenip insanlara kendinizi sunduğunuz yer 10. evdir. 10. ev astrolojide anneyi de temsil eder. Anne rolü, aslında sizin ne meslek ile uğraşmak isteyeceğinize ya da annenin hayatınızdaki rolünün ne kadar büyük bir rahatlık mı yoksa zorluk mu olduğunu bu noktadan da anlatabilir.

Bir bakıma astrolojide 10. ev, çok büyük başarıları verdiği gibi, büyük yıkımları da verebilir. 10. ev, sizin gerçek yazgınızın döndüğü yerdir. Eğer 10. evinizi aşabilirseniz, asıl 11. eviniz, sizin gerçek istediğiniz yerdir. Bunu dönüştürmek ya da değiştirmek mümkündür. Hayatınızda “neyi yapmak istemediğinizden emin olmak” istiyorsanız, 10. evinizi çok iyi anlamalısınız. Sadece önemli olan bu noktada, 4. evinizi, yani doğduğunuz aileyi, koşulları, vatanınızı anlamak ve size onlardan öğrendiğiniz bilgiyi, topluma sunacağınız rolünüzü gösterir. Hayat 1-4-7-10 arasında döner. 4. ev değiştirilemez ama 7. ev ile kurduğunuz doğru muhataplık, sizin 10. evinizi, yani yazgınızı değiştirmenize yardımcı olur.