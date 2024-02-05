Aygül Aydın'dan 5 Şubat haftası özeti: Bu hafta ''Balık'' burçlarını neler bekliyor? İşte cevabı

5 Şubat haftası Balık Burcu ve Yükselen Balık burcu yorumu

5 Şubat'ta Merkür'ün Kova burcuna girişiyle, hayata bakış açınızı ve yaratıcılığınızı yansıtan projeleriniz ve fikirleriniz üzerinde yoğunlaşacaksınız. Bu süreçte, kendi kendinize çalışmayı, fikirlerinizi seçtiğiniz kişilerle geliştirmeyi veya henüz açıklamadan üzerlerinde çalışmayı seçebilirsiniz. Negatif yorumlar ve saklı kalan fikirler sizi yıldırmamalı, motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve durumu avantajınıza çevirmelisiniz. Sosyal medyada gördüğünüz bilgileri teyit etmek, bireysel ve toplumsal olarak insan haklarına dikkat etmek gibi konular ilginizi çekecek. Bu hafta maddi sıkıntılarınızı aşmanız gerekiyor. Gelir kaynaklarınız artacak ama siz de daha hevesli ve istekli olmayı öğrenmelisiniz.

Kova Yeniayı

10 Şubat'taki Kova Yeniayı, kendinize olan güveninizin yükseldiği, zorlandığınız konularda başarılı olduğunuzu fark ettiğiniz bir dönem başlatıyor. Yeni alışkanlıklar edinmek, yeni istekler peşinde koşmak ve yeni insanlarla tanışmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Hayatınızda önemli değişiklikler yapabilir, taşınabilir, işinizi değiştirebilir veya yeni projelere girebilirsiniz. Ruh ve beden sağlığınıza iyi bakmak, zararlı alışkanlıklardan ve yanlış anlamaların neden olduğu üzüntülerden kaçınmak gerekiyor. Arkadaşlarınızı seçerken deneyimlerinize güvenmeli, sosyal ilişkilerinizde uyumlu bir tutum takınmalısınız. Bu dönemde kendinizi ön plana çıkararak, ilginizi ve zamanınızı kişisel gelişiminize ayırmak, hedeflerinizi gerçekleştirme şansı verecek.