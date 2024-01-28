Aylardır bekleniyordu sonunda geldi! BİM çok satan o ürünü yeniden getiriyor





BİM, 26 Ocak itibarıyla satışa sunduğu aktüel ürünler kataloğuyla ev hanımlarını sevindiriyor. Deterjan hazneli mop, katalogdaki önemli ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor ve 369 TL fiyatıyla müşterilere sunulacak. İşte detaylar...





BİM 26 OCAK İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Temizlik malzemelerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik sunan katalogda, banyo seti 299 TL, banyo 2'li havlu seti 139 TL, vakumlu kaydırmaz paspas ise 89 TL fiyatlarıyla bulunabilecek. BİM'in sunduğu uygun fiyatlı ve çeşitli ürünler, 26 Ocak'tan itibaren mağazalarda yerini alacak. Ev işlerini kolaylaştıracak ve günlük ihtiyaçlara uygun çözümler sunan bu ürünler, müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Deterjan hazneli mop, ev kullanıcıları için etkili temizlik sağlayan ve kullanımı kolay olan bir üründür. BİM'in sunduğu indirim avantajıyla bu mop modeli, müşterilere bütçe dostu bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır. Temizlik malzemelerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürünler içeren katalog, müşterilere çeşitli ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla alma şansı tanımaktadır.

BİM, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen bir perakende zinciri olarak, düzenlediği bu özel kampanya ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. 26 Ocak itibarıyla geçerli olacak katalogda yer alan indirimli ürünler, tüketicilere avantajlı alışveriş imkânları sunarak bütçe dostu alışverişin kapılarını aralıyor.

Bu kapsamlı aktüel ürünler kataloğu, temizlik ürünlerinden günlük yaşamın vazgeçilmezleri olan ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesini içermektedir. Her biri uygun fiyatlarla tüketicilere sunulan ürünler, hem ev ihtiyaçlarına pratik çözümler sunmayı amaçlıyor hem de bütçe dostu alışverişin keyfini çıkarmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Deterjan hazneli mop gibi pratik ve kullanışlı ürünlerle ev işlerini kolaylaştıran BİM, tüketicilere ekonomik alışveriş yapma şansı verirken, kaliteli ürünleriyle de güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmayı sürdürüyor. 26 Ocak'tan itibaren geçerli olan bu kampanya, tüketicileri mağazalara çekerek BİM'in geniş ürün yelpazesinden uygun fiyatlarla yararlanmaya teşvik ediyor.