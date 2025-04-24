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Ayvalık'ta 'Oktay Ekinci Karikatürlü Ev' Açıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, karikatür sanatını yaymak amacıyla Oktay Ekinci Karikatürlü Ev açıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:50
Ayvalık'ta 'Oktay Ekinci Karikatürlü Ev' Açıldı

Ayvalık’ta Karikatür Sanatı İçin Yeni Bir Mekan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, çocuklar ve gençlerin karikatür sanatına olan sevgisini artırmak amacıyla hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılışına ev sahipliği yaptı. Kırlangıç Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen açılışta, gazeteci ve yazar Oktay Ekinci'nin anısına yapılan bu mekan, yaz tatilinde gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Açılış Programı ve Hedefler

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin bir konuşma gerçekleştirdi. Ergin, Karikatürlü Ev'in çocukların mizah anlayışını keşfetmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri için önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Ayrıca, burada karikatür sanatının inceliklerini öğrenerek yeni ilgi alanları kazanmalarının amaçlandığını ifade etti.

Başkan Ergin, Karikatürlü Ev'in toplumsal sorunlara duyarsız kalmayan, bu sorunları gülümseyerek ele alan çizerlerin bir buluşma noktası olacağını vurguladı. "Karikatürlü Ev, sanatçılar ve özellikle çocuklar için yeni bir hayat alanı olacak," dedi.

Etkinlikler ve Gelecek Planları

Açılışta ayrıca, Karikatürlü Ev'in yıl boyunca sergilere ev sahipliği yapacağı ve çocuklara yönelik karikatür atölyesi etkinlikleri düzenleneceği belirtildi. Mesut Ergin, yakın zamanda Karikatürlü Ev'in yanına engelli personelin çalışacağı Engelsiz Kafeterya'nın açılışını gerçekleştireceklerini müjdeledi.

Karikatürist Kamil Masaracı ise Oktay Ekinci ile aynı gazetede çalışma anılarını dile getirerek, "Burada çocuklar ve gençler karikatürü öğrenirken, aynı zamanda tebessümü de çizebileceklerdir," diyerek Ayvalık halkına bu imkanı sundukları için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindekiler, kurdele keserek Karikatürlü Ev ve Ayvalık Kitapçısı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılışı yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar ile gençlere karikatür sanatını sevdirebilmek amacıyla hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev'in açılışı yapıldı.

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