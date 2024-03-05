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Evinde bu eşyalar olanın komşusu hamamböcekleri oluyor! Hemen atmaya başlayın

Herkesin korkulu rüyası olan hamamböceği kimilerin evini sararken bu haşeretlerden kurtulmak için araştırmalar yapılıyor. Bu 5 eşya hamaböceklerini mıknatıs gibi çekiyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 05.03.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 23:22
Evinde bu eşyalar olanın komşusu hamamböcekleri oluyor! Hemen atmaya başlayın

Hamamböcekleri evlere kolaylıkla sızarken bir kez yerleştiğince kurtulmak oldukça zor oluyor. Özellikle yiyecek, su ve saklanacak yer bulabilecekleri ortamları tercih ederler. Hamamböceklerini evde önlemek için yapılacak yöntemler haberimizde.

HAMAMBÖCEĞİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ
Hamamböcekleri, açıkta bırakılan yiyecek artıkları ve kırıntılardan beslenirken tezgahları, yemek masaları ve zemin üzerinde kalan yiyeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Yiyecek artıklarını hemen temizleyerek yiyecekleri kapalı kaplarda saklanılması öneriliyor.

SU BİRİKİNTİLERİ
Hamamböcekleri yaşamak ve çoğalmak adına suya ihtiyaç duyarken sızıntı yapan musluklar, damlayan borularda biriken sular onların ideal yaşam koşullarını sunmaktadır. Lavabo ve banyo alanlarını kuru tutun ve ev içinde su birikintisi oluşmasını önleyin.

hamamböceği
KAĞIT ÜRÜNLERİ
Karton kutular, kağıt torbalar, gazeteler hamamböcekleri için mükemmel saklanma ve üreme alanlarını meydana geliyor. Nemli ve ısıtılmış ortamlarda kağıt malzemeler çekici hale gelmektedir.

ÇÖP VE GERİ DÖNÜŞÜM
Açıkta bırakılan çöpler hamamböceklerine yiyecek kaynağı sağlıyor. Özellikle yiyecek atıklarının olduğu kutularda canlıların saklanma ve yaşama alanı oluyor.

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