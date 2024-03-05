Evinde bu eşyalar olanın komşusu hamamböcekleri oluyor! Hemen atmaya başlayın

Hamamböcekleri evlere kolaylıkla sızarken bir kez yerleştiğince kurtulmak oldukça zor oluyor. Özellikle yiyecek, su ve saklanacak yer bulabilecekleri ortamları tercih ederler. Hamamböceklerini evde önlemek için yapılacak yöntemler haberimizde.



HAMAMBÖCEĞİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Hamamböcekleri, açıkta bırakılan yiyecek artıkları ve kırıntılardan beslenirken tezgahları, yemek masaları ve zemin üzerinde kalan yiyeceklere dikkat edilmesi gerekiyor. Yiyecek artıklarını hemen temizleyerek yiyecekleri kapalı kaplarda saklanılması öneriliyor.



SU BİRİKİNTİLERİ

Hamamböcekleri yaşamak ve çoğalmak adına suya ihtiyaç duyarken sızıntı yapan musluklar, damlayan borularda biriken sular onların ideal yaşam koşullarını sunmaktadır. Lavabo ve banyo alanlarını kuru tutun ve ev içinde su birikintisi oluşmasını önleyin.





KAĞIT ÜRÜNLERİ

Karton kutular, kağıt torbalar, gazeteler hamamböcekleri için mükemmel saklanma ve üreme alanlarını meydana geliyor. Nemli ve ısıtılmış ortamlarda kağıt malzemeler çekici hale gelmektedir.



ÇÖP VE GERİ DÖNÜŞÜM

Açıkta bırakılan çöpler hamamböceklerine yiyecek kaynağı sağlıyor. Özellikle yiyecek atıklarının olduğu kutularda canlıların saklanma ve yaşama alanı oluyor.

