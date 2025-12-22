Babaeski'nin Yarım Asırlık Yorgancısı Yusuf Çebi: 'Kimse Çocuğunu Çırak Vermiyor'

El emeği yorganlar makine üretiminin gölgesinde, meslek son ustaların ellerinde kayboluyor

Bir zamanların vazgeçilmez el sanatlarından yorgancılık, son ustalarının ellerinde yavaş yavaş tarihe karışıyor. Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde mesleğinde yarım asrı geride bırakan yorgancı Yusuf Çebi, kaybolmaya yüz tutan bu zanaatta çırak bulamamaktan yakınıyor.

Sanayileşme ile birlikte makine üretimi yorganlar piyasayı ele geçirirken, el emeği göz nuru yün ve pamuk yorganlar ikinci plana düştü. 12 yaşında çırak olarak başladığı meslekte yaklaşık 50 yıl emek veren 63 yaşındaki Yusuf Çebi, geçmişe dair anılarını ve mesleğin temel taşlarını paylaştı.

Çebi, mesleğin geleceğine ilişkin endişelerini şu sözlerle dile getirdi: "Bu mesleği severek yaptım, şu anda devam ettirmeye çalışıyorum. Bizden sonra bu mesleğin devam edeceğini düşünmüyorum, kimsenin yapabileceğini zannetmiyorum. Elimden geldiği kadar ve sağlığım müddet verdiği sürece yorgancılığı devam ettirip, mesleğimi sonlandıracağım".

Usta, çırak eksikliğinin nedenlerine dikkat çekerek, "Yeni eleman yetişmiyor, kimse çocuğunu yorgancıya çırak olarak vermiyor. Hazır yorgan değil el emeği yorganlara önem verin, bizim diktiğimiz yorganlar hem daha sağlıklı hem de daha düzgündür. Yorgancılığın devam etmesinden yanayım. İnşallah yorgancılık bizden sonra da uzun süre devam ettirilir" ifadelerini kullandı.

Geleneksel yorgancılığın sürekliliği için usta mesleklerin ve el işçiliğinin değerinin hatırlanması gerektiğini vurgulayan Çebi, mesleğine sahip çıkılmasını istiyor.

