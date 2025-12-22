Ünye Anaokulu'nun Yardım Pazarı Gelirleri Gazze'ye Bağışlandı

Çocukların dayanışma ve empati mesajı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Ünye Gölevi Anaokulu öğretmenleri ve hayırseverlerin desteğiyle okulun 3’üncü katında bir yardım pazarı kuruldu. Pazarda satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelirin tamamı Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine bağışlandı.

Pazarda taze sebze ve meyveler ile yöresel ürünler satışa sunuldu. Okul yönetimi, veliler ve esnafın katkısıyla kurulan stantlarda yumurta, roka, maydanoz, marul, elma, mandalina gibi ürünler sergilendi ve satışa çıktı.

Ünye Gölevi Anaokulu Müdür Yardımcısı İsmail Şirin, pazarın kuruluş sürecinde öğretmenlerden personele, esnaftan velilere kadar herkesin özveriyle çalıştığını belirterek, "Bizler okul olarak sadece tüketmenin değil paylaşmanın da önemine vurgu yapmak için böyle bir pazar kurduk. Burada oluşacak gelirler Gazze’ye bağışlanacak" dedi.

Okul Öncesi Öğretmeni Semra Özdemir, etkinliğin temel odağının Filistin’deki çocukların yaşadığı acılara ortak olmak olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımıza beraberliği göstermek ve oradaki arkadaşlarının acılarına bir nebze de olsa destek sağlayabilmek adına bu işe kalkıştık. Etkinliğimiz amacına ulaştı" ifadelerini kullandı.

Okul Öncesi Öğretmeni Gülsüm Aydın ise çocuklarda empati duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sosyal sorumluluk bilincini kazandırmak adına velilerimizin desteğiyle anlamlı bir projeye imza attık. Gölevi Anaokulu ekibi olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.

Pazarın tüm geliri, ilgili yetkili kurumlar aracılığıyla ulaştırılmak üzere Filistin'e gönderildi.

