Kartal Belediyesi'nden Çocuklara Yeni Yıl Şöleni — Hürriyet ve Yalı Yunus Topselvi'nde Coşku

Kartal Belediyesi'nden Yeni Yıl Şöleni Hürriyet ve Yalı Yunus Topselvi'nde Devam Ediyor

Kartal Belediyesi’nin 2026 yılına sayılı günler kala çocuklar için başlattığı "Yeni Yıl Şöleni", bu hafta sonu Hürriyet ile Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi’nde kurulan sahnelerle sürdü. Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinliklerde tiyatro oyunları ve animasyon gösterileriyle coşku dolu anlar yaşandı.

Etkinlikler ilçenin farklı noktalarına taşınıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in "Sanatı her mahalleye taşıyacağız" vizyonuyla hareket eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni yıl kutlamalarını ilçenin farklı noktalarına yayıyor. Hafta sonu boyunca süren programın adresi bu kez Hürriyet Kültür Merkezi ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi oldu; günün erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte gelen çocuklar, özel olarak hazırlanan programla karşılandı.

Animasyon ekipleriyle eğlence zirve yaptı

Sadece tiyatro sahneleriyle sınırlı kalmayan etkinlikte, salonların girişinde ve fuaye alanlarında çocukları karşılayan profesyonel animasyon ekipleri performanslarıyla minikleri kahkahaya boğdu. Yüz boyama stantları, balon katlama atölyeleri ve interaktif dans gösterileri atmosferi ısıttı; ana sahnede sergilenen oyunlar ise coşkuyu doruğa taşıdı.

Tiyatrolarda yeni yıl teması öne çıktı

Hürriyet ve Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezleri’nin modern sahnelerinde sergilenen oyunlarda yeni yılın getirdiği umut, yardımlaşma ve sevgi temaları işlendi. Renkli kostümler ve ışık şovlarıyla büyülenen çocuklar, oyunun kahramanlarına alkışlarla eşlik etti. Gösterilerde çocukların sahneye davet edildiği interaktif bölümler, mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü.

Başkan Yüksel: Çocuklar yarınımızın mimarları

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Kartal’da yaşayan her çocuğun sanata, spora ve kültüre eşit mesafede ulaşabilmesini istiyoruz. Bizim için önemli olan, bu güzel etkinlikleri sadece merkezde değil, tüm mahallelerimizde, her sokakta yaşayan çocuklarımıza ulaştırmaktır. Bugün burada kahkahalarla gülen, sahneye çıkıp oynayan, yüzleri boyanan her çocuk bizim için çok değerli. Çünkü onlar sadece bugünümüz değil, yarınımızın da mimarları. Onların hayal gücünü besleyecek, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olacak her türlü imkanı sunmak bizim görevimiz. Yeni yıl şölenimiz önümüzdeki hafta sonu farklı mahallelerimizde devam edecek. 2026 yılında da çocuklarımız için nice güzel projeleri hayata geçireceğiz. Tüm Kartallı ailelerimizi ve yavrularımızı bu etkinliklere bekliyoruz".

Etkinlikler, Kartal’da çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerinin sürekliliğine vurgu yaparken, belediyenin önümüzdeki dönem projelerine ilişkin beklentiyi de güçlendirdi.

