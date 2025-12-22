DOLAR
Elazığ Yetimler Vakfı'ndan Yetim Ailelere 1 Ton Yakacak Desteği

Elazığ Yetimler Vakfı, kış öncesi ihtiyaç sahibi yetim ailelere hane başı 500 kg kömür ve 500 kg odun vererek ısınma desteği sağladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:32
Kış öncesi hane başı kömür ve odun dağıtımı

Elazığ Yetimler Vakfı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi yetim ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yakacak yardımında bulundu.

Vakıf, yıl içerisinde kıyafet ve gıda desteği sunmanın yanı sıra bu kış öncesinde belirlenen ailelere hane başı 500 kilo kömür ve 500 kilo odun olmak üzere toplam bir ton yakıt desteği sağladı.

Yetimler Vakfı Elazığ Şube Temsilcisi Yavuz Öner, "Dünya genelinde yetim ve muhtaçlara yönelik sürdürdüğümüz yardım çalışmalarımızı kış aylarının sert geçtiği Elazığ’da da devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmayarak yetim ailelere odun ve kömür yardımında bulunduk. Zorlu kış şartlarında ısınma giderlerini karşılamakta güçlük çeken ailelerimizin yükünü hafifletmeyi amaçladık. Yetim yavrularımızın kışın soğuk odalarda değil, sıcak yuvalarda geçirmeleri için hayırseverlerimizin destekleri ile yola çıktı. Kömür torbaları ve odunlar sadece bir yakacak değil. Hayırseverlerimizin yetimlere uzattığı birer şefkat elidir" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

