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Bahadın'ın Maskotu Ökkeş: Iguana İlgi Odağı Oldu

Yozgat'ın Bahadın beldesinde, sahibi Güner Öztürk ile birlikte, iguana Ökkeş beldenin ilgi odağı oldu.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 11:39
Bahadın'ın Maskotu Ökkeş: Iguana İlgi Odağı Oldu

Bahadın'ın Sevimli Maskotu: Ökkeş

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde, Güner Öztürk isimli kafe işletmecisi, 1,5 yıl önce satın aldığı ve Ökkeş adını verdiği iguana ile dikkat çekiyor. İstanbul'dan bir arkadaşından edindiği bu ilginç hayvan, beldenin maskotu haline geldi.

Ökkeş ile Hoş Saatler

Öztürk, sahip olduğu Ökkeş ile müşterilerini karşılamaktan büyük mutluluk duyuyor. Müşterilerin ilgisini çeken Ökkeş, ilçe ve çevre köylerden de ziyaretçiler çekiyor. Zaman zaman masalarınıza çıkan bu sevimli iguana ile birçok ziyaretçi 'hatıra fotoğrafı' çektiriyor.

Ökkeş'in Maceraları

Güner Öztürk, Ökkeş ile İstanbul'da, iki kez Beşiktaş maçına gitme fırsatı bulduğunu belirtti. Ökkeş'in sahiplik karnesinde doğum yerinin Çorum olarak kaydedildiğini aktaran Öztürk, “Beldemiz küçük olduğu için Ökkeş'in şöhreti herkes tarafından biliniyor. Fotoğraf çekilmek için bile gelenler oluyor.” dedi.

Ökkeş’in Sosyal Hayatı

Öztürk, iguanaların sosyal birer canlı olduğunu vurgulayarak, “Ökkeş çok sosyal bir hayvan; insanlar onu çok seviyor. Çocuklar onu görünce bayılıyor.” ifadesinde bulundu. Her ne kadar bazı insanlar iguanalardan korksa da Öztürk, Ökkeş'in zararsız ve eğlenceli bir arkadaş olduğunu belirtti.

Ökkeş'in Sağlığına Önem Veriliyor

Öztürk, Ökkeş’in sağlığına büyük önem verdiklerini ve düzenli olarak veteriner kontrollerine tabi tutulduğunu söyledi. Kafedeki garson Barış Karaarslan ise, Ökkeş’in bakımına yardımcı olduğunu belirterek, “Çay, kahve servislerine bazen Ökkeş ile çıkıyorum. İlk tedirgin olanlar sonradan alışıyor.” dedi.

Müşterilerin İlgi Odağı

Kafeye gelen müşterilerden Yusuf Laleli, Ökkeş’in ilginç bir hayvan olduğunu ve kafedeki ziyaretçilerin ilgisini çektiğini dile getirdi. Böylece, Bahadın beldesinin maskotu Ökkeş, yalnızca bir iguana olmanın ötesinde, sosyal bir bağ oluşturup herkese neşe katmaya devam ediyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kafe işleten Güner Öztürk'ün satın aldığı ve...

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kafe işleten Güner Öztürk'ün satın aldığı ve "Ökkeş" adını verdiği iguana, beldenin maskotu oldu. Öztürk, İstanbul'dan bir arkadaşından satın aldığı ve 1,5 yıldır baktığı iguanayla müşterilerini karşılıyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kafe işleten Güner Öztürk'ün satın aldığı ve...

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde kafe işleten Güner Öztürk'ün satın aldığı ve "Ökkeş" adını verdiği iguana, beldenin maskotu oldu. Öztürk, İstanbul'dan bir arkadaşından satın aldığı ve 1,5 yıldır baktığı iguanayla müşterilerini karşılıyor.

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