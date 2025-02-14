Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Bakan Işıkhan, yapılan yeni düzenlemelerle hibe destek tutarlarının artırıldığını duyurdu. Ülke genelinde hükümet, bakanlıklar aracılığıyla birçok sosyal destek programı yürütüyor.

Engelli ve Eski Hükümlü Desteğine Zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli bireyler ve eski hükümlüler için önemli bir müjde verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hibe desteklerinin artırıldığını belirten Bakan Işıkhan, bu adımın istihdamı ve üretimi desteklemek amacıyla atıldığını vurguladı.

Yeni Hibe Destekleri ve Tutarları

Bakan Işıkhan, hibe desteklerinde yapılan artışları şu şekilde açıkladı:

Korumalı İş Yeri Projeleri: Kuruluş sermayesi desteği 500 bin liradan 720 bin liraya yükseltildi.

yükseltildi. Kendi İşini Kurmak İsteyen Engellilere Yönelik Destek: Hibe desteği 400 bin liradan 580 bin liraya çıkarıldı.

çıkarıldı. Eski Hükümlülere Yönelik Hibe Desteği: Bu destek 300 bin liradan 435 bin liraya yükseltildi.

Yeni zamlı destekler, engelli ve hükümlü bireylerin kendi işlerini kurma hayallerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Yeni İş İmkanları

Engelli bireyler ve eski hükümlüler, toplumda birçok zorlukla karşılaşabiliyor. İş bulma ve ekonomik bağımsızlık sağlama konusunda sıkıntılar yaşayan bu kişiler, hibe destekleri sayesinde kendi işlerini kurma fırsatı elde ediyorlar.

Bakan Işıkhan, bu desteklerin maddi bir yardım olmanın ötesinde engelli bireyler ve eski hükümlüler için topluma kazandırılması amacı taşıdığını belirtti. "Amacımız, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır," dedi.

Yeni hibe destekleri, engelli bireylerin kendi işlerini kurmaları için tarım, ticaret gibi farklı sektörlerde girişimcilik fırsatları sunarken, eski hükümlülerin de topluma yeniden adapte olmalarını destekliyor.