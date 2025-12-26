DOLAR
Bakan Kurum Hatay’da Asrın İnşa Seferberliğini Anlattı: 455 Bin Konut Teslimi

Bakan Murat Kurum, Hatay’da Yüzyılın Konut Projesi, 29 Aralık kura takvimi ve 455 bin afet konutunun teslimine ilişkin detayları paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 02:02
Bakan Kurum Hatay’da Asrın İnşa Seferberliğini Anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan asrın inşa seferberliğini Hatay’dan canlı yayında anlattı. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek teslim töreni öncesi projeye dair takvim ve rakamları paylaştı.

29 Aralık kura takvimi ve teslimat planı

Bakan Kurum, 27 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek 455 bininci afet konutunun teslim töreni öncesinde yaptığı açıklamada, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini ve deprem bölgesine özel kontenjan ayrılacağını belirtti. Kurum, "29 Aralık’ta ilk kuramızı Adıyaman’daki konutlar için çekeceğiz" dedi ve ilk teslimat takvimiyle ilgili olarak "İlk teslimatlarımızı da Mart 2027’de dedik ama 2026 yılı içerisinde teslim edeceğimiz konutlar var" ifadelerini kullandı.

Hatay’da ibadet ve aydınlatma törenleri

Bakan Kurum, Hatay’ın sembollerine ilişkin çalışmaların da tamamlandığını ve tören takvimini paylaştı. Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunun Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kurum, "Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu, Konya Büyükşehir Belediye’miz yaptı ve inşallah cumartesi günü ibadete açacağız. Artık ezan sesleri bir daha dinmemek üzere Hatay’ımızda, Habib-i Neccar Camisi’nde yankılanacak" dedi.

Ayrıca Kurtuluş Caddesi’nin aydınlatma töreninin Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını vurgulayan Kurum, "Yeniden Hatay aydınlanacak. Yeniden Hatay’ın o ışıkları bir daha sönmemek üzere yanacak" sözleriyle çalışmanın önemine dikkat çekti.

İller bazında kura ve teslimat rakamları

Bakan Kurum, cumartesi günü ulaşılacak sayıları şu şekilde açıkladı: "Hatay’da 153 bin 755 konutumuzu cumartesi itibarıyla kurasını çekeceğiz ve vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Malatya’da yaklaşık 80 bin konutun teslimi ve kurası gerçekleşecek. Kahramanmaraş’ımızda 74 bin bağımsız bölümün kurasını çekiyor olacağız. Adıyaman’ımızda 43 bin bağımsız bölüm, Gaziantep’te 31 bin konut teslim edilecek. Diyarbakır’da 17 bin, Elazığ’da 15 bin, Şanlıurfa’da 13 bin 400, Osmaniye’de 12 bin 500, Adana’da 12 bin, Kilis’te 2 bin 500, Tunceli’de 298, Kayseri’de 288, Sivas’ta 164 ve Bingöl’de 89 olmak üzere toplam 455 bin konutu depremzede kardeşlere cumartesi günü ulaştırmış olacağız."

Yüzyılın Konut Projesi ve deprem bölgesi önceliği

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kuraların 29 Aralık’ta Adıyaman’da çekileceğini yineleyerek, "İlk Adıyaman’daki konutlar için kura çekeceğiz. Yani deprem bölgesinden başlayacağız ve mart ayının içine kadar da kuralarımız devam edecek" dedi. Kurum, ayrıca proje kapsamında Hatay’a 33 bin 289 sosyal konut yapılacağını ve bunların 6 bin 800’ünün Antakya ve Defne’de yer alacağını belirtti.

Kurum, Hassa, İskenderun, Reyhanlı ve Kırıkhan’da da sosyal konut inşaatlarının başladığını vurgulayarak, deprem bölgesindeki diğer illere de kontenjan ayrıldığını ve talepler doğrultusunda projelerin ilerleyeceğini kaydetti.

Not: Haberde yer alan tarih, kişi ve rakamlar Bakan Kurum’un Hatay’da yaptığı açıklamalardan alınmıştır.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

