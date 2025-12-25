Manisa'da Türk Kızılay'dan Regaip Kandili'nde Bin Kişilik İkram

Türk Kızılay Manisa'dan Regaip Kandili'nde anlamlı ikram

Saruhan Bey Camii'nde bin kişilik ikram dağıtıldı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı, Regaip Kandili dolayısıyla Saruhan Bey Camii önünde vatandaşlara çeşitli ikramlar sundu.

Program kapsamında, yatsı namazı sonrasında vatandaşlara bin kişilik çorba, su ve çeşitli ikramlar dağıtıldı. Etkinlikte Türk Kızılay gönüllüleri de görev alarak organizasyona destek verdi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel yaptığı açıklamada, Regaip Kandili’nin manevi değerine vurgu yaparak, "Bu mübarek gecede hemşehrilerimizle bir araya gelerek paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak istedik. Türk Kızılay olarak manevi günlerde de milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Regaip Kandili’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

