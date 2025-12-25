Regaip Kandili'nde Sakal-ı Şerif Erzurum'da Ziyarete Açıldı

Yıldız Kardeşler Camii'nde yoğun katılım

Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla Erzurumlular camilere akın etti. Yakutiye ilçesinde yapımı yeni tamamlanan ve ibadete açılan Yıldız Kardeşler Camiinde düzenlenen kandil programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elleri semaya açarak dua eden vatandaşlar birlik ve beraberlik temennisinde bulundu. Program kapsamında Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı ve büyük ilgi gördü.

Programa, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu katıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen programda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Camiler, İslam’ın öğretilip yaşatıldığı Beytullah’ın birer şubeleridir. Camilerimiz mukaddes mekânlarımızdır. Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi, İl Müftümüz Yaşar Çapçı ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Uzman İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu’nun katılımlarıyla Yıldız Kardeşler Camii Hatice-Timur Atabek Kur’an Kursu, Gençlik Merkezi ve Taziye Evi’mizin açılışını gerçekleştirdik. Bizler imanlı, irfanlı, ahlaklı, faziletli, duyarlı, bilgili kısacası Akif’in tabiriyle Asım Nesli’ni sürdürmenin gayreti içindeyiz. Bu güzide eserin yapılmasından ötürü emeği geçen kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim burada yapılacak ibadetleri kabul etsin, mahallemize bereket ihsan etsin. Bu vesileyle rahmeti ve bereketi bol olan mübarek üç aylarımızın habercisi, lütuf ve keremin üzerimize yağdığı Regaib Kandilimiz mübarek olsun."

PROGRAMDA SAKAL-I ŞERİF DE ZİYARETE AÇILDI.